خالد الصاوي يرد على اتهامه بالتعاطف مع الإخوان

علق الفنان المصري خالد الصاوي، اليوم حول حقيقة تعاطفه مع جماعة الإخوان المسلمين بعد تداول تغريدة له عن ثورة يناير، يرفض خلالها الدولة البوليسية، مشيرا إلى أنه كان منخدعا في جماعة الإخوان لكنه اكتشف أنه كان مخطئا.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة للفنان خالد الصاوي يعلن خلالها رفضه لنظام محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لمصر، وكذلك رفضه للدولة البوليسية، مما عرضه للانتقاد ورموه بالإزدواجية، خاصة وأنه شارك في مسلسل الاختيار 3 الذي يحكي عن بطولات الجيش المصري والنظام الحاكم الذي ينتمي للمؤسسة العسكرية، مشيرين إلى أنه غير توجهه خوفا من بطش النظام الحاكم.

وكتب خالد الصاوي منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قال فيه: “ ردًا على الزوبعة اللي قايمة ضدي وبتنبش في اللي انكتب من 10 سنين، وبغض النظر عن محاولات الهاكنج على حساباتي“.

وتابع: ”لما تجيب كلام لي من سنين وأنا مخدوع فيك ومش بعاديك ولا بنكر حق الناس تختارك، فدي حركة ضدك أنت، ثم حصل أنك انكشفت بإرهابك وخيانتك، فطبيعي انقلب عليك، زي أغلب الناس“.

وأضاف الفنان خالد الصاوي: ”لما أكون بعارض نظام من 10 سنين دفاعا عن الناس، ثم تهجم أنت علينا بالسلاح فيقف النظام ده ليحمي الناس ويقدم ضحايا ثم الناس تختاره مرة واثنين وهو يثبت أن هناك دولة جديدة بتنمو وتتقدم رغم تآمرك أنت واللي وراك، فمش غريب تحولي من معارض لمناصر.. الغريب بجد أنك لسه عايش بيننا على سمومك وكأنك ما اعتبرتش“.

ووجه الصاوي رسالة إلى جماعة الإخوان المسلمين قائلا: ”خدعت فيك وفي آخرين عجزوا عن تقديم حل بل وكدنا ننهار، والشعب اختار قيادته ودولته الجديدة، وأنا بعد تفكير لقيت أنها أفضل حل الآن، وبقيت حابب أساهم معها بأي جهد لبلدي“.

وشارك الفنان خالد الصاوي في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، الذي يروي أحداث فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الحكم، حيث جسد شخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وذلك لتقارب الشبه بينهما، وحاز على إشادات واسعة لقدرته على تقمص الشخصية.