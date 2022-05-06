محمد فراج يحتفل بزفافه على مواطنته بسنت شوقي (صور)

احتفل الفنان المصري محمد فراج مساء الجمعة بزفافه على مواطنته الفنانة بسنت شوقي في أحد الفنادق المطلة على البحر الأحمر بمحافظة الغردقة بمصر، وسط حضور كبير لنجوم الفن ورجال الصحافة والإعلام بمصر.

وكان محمد فراج قد عقد قرانه على بسنت شوقي في يونيو الماضي في حفل حضره العديد من نجوم الفن، لكنهم أجلوا حفل الزفاف بسبب ا انشغال فراج بتصوير أكثر من عمل، وأيضا بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

ومن بين نجوم الفن الذين حرصوا على حضور حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي، أحمد حلمي، منى زكي، يوسف الشريف وزوجته السيناريست إنجي علاء، بشرى، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، نجلاء بدر، جميلة عوض، مايان السيد، تارا عماد، إنجي وجدان، أحمد داود وزوجته علا رشدي، مي سليم، لقاء الخميسي وزوجها اللاعب محمد عبد المنصف، ومريم الخشت، وهنا شيحة، والمخرج كريم الشناوي، وغيرهم.

وارتدت بسنت شوقي فستانين مختلفين، حيث ارتدت في النهار فستانا أبيض من الدانتيل، وفي الليل ارتدت فستانا بتصميم مختلف من خامة الحرير وبدون أكمام ، ووضعت على رأسها قبعها من الشبك، بينما ارتدى فراج بدلة ”أوف وايت“.

ورقص العروسان على نغمات الأغاني الشعبية المصرية وسط حالة من البهجة التي بدت على الحضور. وقام فراج برقصة فريدة، حيث وضع زجاجة ماء على رأسه وقام بالرقص بها وسط حفاوة الحضور.

وأقام فراج ”حفل الحناء“، بنفس المدينة الساحلية، وبحضور عدد من الفنانين.

وكان قد أعلن الفنان محمد فراج، خطوبته على مواطنته الفنانة بسنت شوقي، أمام جمع من الصحفيين على هامش انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، في سبتمبر عام 2019.

ووقع محمد فراج في حب بسنت شوقى قبل 6 سنوات تقريبا، حيث تعارفا في أحد أعياد الميلاد، ثم التقيا بعد ذلك في موقع تصوير مسلسل ”تحت السيطرة“.

وظلت قصة حبهما في الخفاء حتى ظهرا سويا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، وأعلن وقتها خطبتهما وظهرا معا في الكثير من المرات على السجادة الحمراء والتقطا عددا من الصور التذكارية.