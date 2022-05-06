يوم القيامة

ترحيل زوجين

يخت بوتين

أسرى الحوثي

ملح إنستغرام

اغتيال السنوار

bereal

نسبريسو
أظهر المزيد

منوعات

محمد فراج يحتفل بزفافه على مواطنته بسنت شوقي (صور)
تاريخ النشر: 06 مايو 2022 23:57 GMT
تاريخ التحديث: 07 مايو 2022 1:20 GMT

محمد فراج يحتفل بزفافه على مواطنته بسنت شوقي (صور)

احتفل الفنان المصري محمد فراج مساء الجمعة بزفافه على مواطنته الفنانة بسنت شوقي في أحد الفنادق المطلة على البحر الأحمر بمحافظة الغردقة بمصر، وسط حضور كبير لنجوم

+A -A
المصدر: أحمد بيومي_ إرم نيوز

احتفل الفنان المصري محمد فراج مساء الجمعة بزفافه على مواطنته الفنانة بسنت شوقي في أحد الفنادق المطلة على البحر الأحمر بمحافظة الغردقة بمصر، وسط حضور كبير لنجوم الفن ورجال الصحافة والإعلام بمصر.

وكان محمد فراج قد عقد قرانه على بسنت شوقي في يونيو الماضي في حفل حضره العديد من نجوم الفن، لكنهم أجلوا حفل الزفاف بسبب ا انشغال فراج بتصوير أكثر من عمل، وأيضا بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

2022-05-IMG_1029

ومن بين نجوم الفن الذين حرصوا على حضور حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي، أحمد حلمي، منى زكي، يوسف الشريف وزوجته السيناريست إنجي علاء، بشرى، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، نجلاء بدر، جميلة عوض، مايان السيد، تارا عماد، إنجي وجدان، أحمد داود وزوجته علا رشدي، مي سليم، لقاء الخميسي وزوجها اللاعب محمد عبد المنصف، ومريم الخشت، وهنا شيحة، والمخرج كريم الشناوي، وغيرهم.

وارتدت بسنت شوقي فستانين مختلفين، حيث ارتدت في النهار فستانا أبيض من الدانتيل، وفي الليل ارتدت فستانا بتصميم مختلف من خامة الحرير وبدون أكمام ، ووضعت على رأسها قبعها من الشبك، بينما ارتدى فراج بدلة ”أوف وايت“.

 

2022-05-IMG_1026

ورقص العروسان على نغمات الأغاني الشعبية المصرية وسط حالة من البهجة التي بدت على  الحضور. وقام فراج برقصة فريدة، حيث وضع زجاجة ماء على رأسه وقام بالرقص بها وسط حفاوة الحضور.

وأقام فراج ”حفل الحناء“، بنفس المدينة الساحلية، وبحضور عدد من الفنانين.

وكان قد أعلن الفنان محمد فراج، خطوبته على مواطنته الفنانة بسنت شوقي، أمام جمع من الصحفيين على هامش انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، في سبتمبر عام 2019.

2022-05-IMG_1025

ووقع محمد فراج في حب بسنت شوقى قبل 6 سنوات تقريبا، حيث تعارفا في أحد أعياد الميلاد، ثم التقيا بعد ذلك في موقع تصوير مسلسل ”تحت السيطرة“.

وظلت قصة حبهما في الخفاء حتى ظهرا سويا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، وأعلن وقتها خطبتهما وظهرا معا في الكثير من المرات على السجادة الحمراء والتقطا عددا من الصور التذكارية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play