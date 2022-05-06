وفاة الفنان المسرحي التونسي الصادق الماجري

نعت وزارة الثقافة التونسية الفنان المسرحي الصادق الماجري، الذي توفي، اليوم الجمعة.

ويعتبر الفنان الماجري، من قامات المسرح التونسي، ومن أهم رموز العطاء الفني المسرحي، حيث امتدت مسيرته على نحو نصف قرن، وكانت بداياته في التمثيل، مطلع السبعينيات من القرن الماضي.

وزاول الفنان الراحل تعليمه في مدينة بنزرت التونسية، حيث وُلد، ومن ثم التحق بالفرقة المسرحية في بنزرت، ومنها إلى الفرقة المسرحية القارة بـ“الكاف“ التي كان يديرها الفنان المسرحي كمال اليعلاوي.

وقد شارك الفنان الراحل مع الفرقة المسرحية بالكاف في مسرحية ”عشتروت“ ثمّ مسرحية ”مهاجر بريريان“ و“فرحات ولد الكاهية“، إضافة إلى عدة مشاركات في أعمال تلفزيونية وإذاعية على امتداد اعوام طويلة من مسيرته.

وأدار الفنان الماجري، عديد المؤسسات الثقافية، منها المركب الثقافي الصحبي المسراتي، وكذلك الفرقة المسرحية بـ“الكاف“ التي التحق بالمعهد الثانوي فيها للتدريس.

وتولى الفنان الراحل إخراج عدد من المسرحيات، بينها: ”على نخبك يا فريدة“ و“سجّل أنا عربي“ و“قارا قوس“ و“فاطمة حبلى منذ بضع سنوات“، كما أنتج مسرحية ”عرس الذيب“ التي أخرجها اليعلاوي.