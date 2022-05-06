وفاة الفنان الكويتي شريدة الشريدة

غيّب الموت عضو فرقة المسرح الكويتي الفنان شريدة الشريدة، عقب صراع مع المرض، مخلفًا العديد من الأعمال الفنية التي شارك فيها منذ بداية مسيرته الفنية قبل نحو 5 عقود.

ووفقًا لحسابات إخبارية محلية، فقد توفي الفنان الشريدة بعد صراعه مع مرض لم يتم الكشف عن تفاصيله، وجرى تشييع جثمانه، عقب صلاة عصر اليوم الجمعة، في مقبرة صبحان.

ونعى فنانون وإعلاميون الفنان الراحل، الذي شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، والإذاعية، والمسرحية.

وقال الفنان طارق العلي: ”انتقل إلى رحمة الله الفنان القدير شريدة الشريدة عضو فرقة المسرح الكويتي بعد صراع مع المرض، والدفن، بعد صلاة عصر اليوم، في مقبرة صبحان، والعزاء في المقبرة فقط“.

انتقل الى رحمة الله الفنان القدير شريدة الشريدة "عضو فرقة المسرح الكويتي بعد صراع مع المرض.

الدفان بعد صلاة عصر اليوم

في مقبرة صبحان

العزاء في المقبرة فقط

للتعزية

👇

ت/ 99200881 أبوحمود / سعد الشريده

ت/ 99399364 أبوناصر/ حمود شريده الشريده

ت/ 99021666 حمود الشريدة .. pic.twitter.com/5eksGGb6OS — طارق العلي (@tareqalali67) May 6, 2022

ونشر صالح خالد المسباح، أمين عام رابطة الأدباء الكويتيين سابقًا، صورة للفنان الراحل، وقال: ”صورة تذكارية تجمع في الوسط فوزي الشرهان، وعلى اليمين المرحوم الفنان حمد ناصر، وعلى اليسار الفنان المرحوم شريدة الشريدة عضو فرقة المسرح الكويتي الذي توفي، أمس، والدفن، اليوم، عصرًا، في مقبرة صبحان، رحمهم الله بواسع رحمته“.

وتداولت الحسابات الإخبارية صور الفنان الراحل الذي توالت دعوات النشطاء له بالرحمة ولذويه بالصبر والسلوان.

والشريدة ممثل من مواليد الكويت، شارك في العديد من الأعمال الفنية، منذ سبعينيات القرن الماضي، كما عمل مخرجًا ومساعد مخرج في بعض الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

ومن أعماله مسلسل ”طيف السلام“، العام 1992، والذي شارك بالتمثيل فيه، فضلًا عن مشاركته كمساعد مخرج، ومسلسل ”الإبريق المكسور“ نهاية السبعينيات الذي جسّد فيه شخصية طبيب العيون، ومسلسل ”الجوهرة والصياد“ الذي عُرض منتصف الثمانينيات، ومسلسل ”بيت بلا أبواب“، العام 2001، بالإضافة إلى مشاركته في المسلسل الكرتوني “ جازورا“ وغيرها من الأعمال.

وفي المسرح، شارك الفنان الراحل في العديد من المسرحيات، ومنها مسرحية ”جنون البشر“، العام 1997، كما ساعد في إخراج أعمال مسرحية، ومنها: مسرحية ”فرحة الأمة“، ومسرحية ”سنطرون بنطرون“، ومسرحية ”بدل فاقد“، العام 1977.