أثار جدلا على "السوشال ميديا".. "ملح إنستغرام" يزعم زواج جدته من تركي يصغرها بـ50 عاما

أثارت صور وفيديوهات جديدة لجدة نجم مواقع التواصل الاجتماعي، إيراني الأصل، شهاب مرتضى غفوري، الشهير بـ ”ملح إنستغرام“، انتقادات وسخرية النشطاء عقب أن ظهرت الجدة المسنَة برفقة شاب في مقتبل العمر قيل بأنه زوجها الجديد.

وتم نشر الصور والفيديوهات من قبل حفيدها ”شهاب“ عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن الشاب الظاهر إلى جانب جدته الثمانينية هو زوجها الجديد الذي يصغرها بـ50 عاما ويحمل الجنسية التركية.



وظهرت الجدة المثيرة للجدل في الاحتفال، حيث ارتدت ثوباً أسود مكشوفاً من الأعلى ومن منطقة الذراعين، وحرصت على تزيين شعرها ووجهها بمساحيق التجميل، بينما حمل زوجها الشاب باقة من الورد الأحمر.

وقال شهاب في تعليقه على الصور والمقاطع الكثيرة التي وثق خلالها الحفل الذي أفاد بأنه أقيم في إسطنبول، ولم تتبين صحته وإن كان حقيقة أم مجرد تمثيل، إن ”الحب لا يعرف العمر“، لافتاً إلى أن جدته تبلغ من العمر 80 عاماً بينما يبلغ عريسها 30 عاما فقط.

وأقيم الحفل على يخت في البحر صعد إليه العروسان برفقة المحتفلين الذين شاركوا في الغناء والرقص، فيما وقف العروسان على جانب اليخت وأديا مشهداً مشابهاً لمشهد الممثل ليوناردو دي كابريو والممثلة كيت وينسلت في الفيلم الشهير ”تايتنك“.

وحرص شهاب على ترويجه لعطر ”الخواجة“، مشيراً بأنه خاص بالعروسين في ليلة الزفاف وبأنه السحر الذي جذب العريس لجدته المسنة.

كما أفاد شهاب بأن جدته حصلت على الجنسية التركية وبيتاً بقيمة 250 ألف دولار اشتراه لها العريس التركي.

وأعاد نشطاء تداول الصور والفيديوهات من الحفل الذي أشار كثيرون بأنه ”مجرد تمثيلية لإثارة الجدل وجذب متابعين جدد والتسويق والإعلان لمنتجات بقصد الكسب المادي“.

وانتقد كثيرون ما وصفوه ”بتعمد شهاب استخدام جدته والمتاجرة بها وجعلها مادة للسخرية بين النشطاء من أجل الشهرة والكسب المادي“.

وسبق أن أثار ”شهاب“ الجدل بشأن جدته عقب إعلانه في آذار/ مارس العام الماضي، زواجها من عريس إيراني الجنسية، حيث تداول رواد مواقع التواصل آنذاك فيديوهات عديدة من حفل الزفاف، ارتدت فيه الجدة بدلة زفاف وطرحة.

وأثارت تلك الصور سخرية واستغراب المتابعين من تصرفات جدته، حيث أكد كثُر أنها ”لم تتزوج بل هي مسرحية من شهاب للفت الأضواء“.

وبعدها بأيام قليلة عاد ”شهاب“ ونشر صوراً لجدته ببطن منتفخة، معلقاً على الصورة بقوله ”جدتي حامل بالشهر السابع“ وهو ما زاد من حدة الانتقادات له.

ويعود أصل شهاب إلى إيران، وهو من مواليد الـ10 من أغسطس/آب 2000، في دولة الكويت، وحصد فيها شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة تقليده المشاهير بطريقة كوميدية، إضافة إلى موهبته في الغناء.

وكان حكم صدر بحق شهاب قبل نحو عامين بإبعاده عن الكويت، بتهمة مخالفة الآداب العامة.