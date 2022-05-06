انتقادات لاذعة لمسرحية "حلم أمينة" للفنانة الكويتية إلهام الفضالة

شنّ مدونون كويتيون هجوما لاذعا على مسرحية ”حلم أمينة“ وممثليها، وعلى رأسهم الفنانة إلهام الفضالة التي جسدت شخصية ”أمينة“.

وطالب المنتقدون بوقف عرض هذه المسرحية التلفزيونية التي وصفوها بـ“الهابطة“؛ بسبب استخدامها بعض المفردات والمشاهد التي تضمنها النص.

كما انتقد المدونون، وبينهم نواب في مجلس الأمة (البرلمان) وإعلاميون بارزون، هذه المسرحية التي بدأ عرضها منذ اليوم الأول من عيد الفطر على منصة ”أوان“ الرقمية التي أطلقتها مؤسسة دبي للإعلام عام 2011.

وتركزت الانتقادات على محتوى ونص المسرحية التي تدور أحداثها حول خبر انتشار فيروس جديد يصيب النساء اللواتي تجاوزت أعمارهن 45 عاما، وكيفية تعاطي عائلة أمينة مع هذا الخبر، في قالب كوميدي.

وتداول النشطاء مشاهد من المسرحية تضمنت ألفاظا ومفردات اعتبروها بأنها ”خادشة للحياء“، ومنها (وصف إحدى الممثلات (إيمان الفيصل وهي ابنة أمينة في المسرحية) لنفسها وعائلتها بأنهم سيئون بكلمة (زبالة) أي القمامة، فضلا عن مشهد أشارت فيه ذات الممثلة إلى رغبتها بعمل ليزر لإزالة شعر وجهها.

وخاطب النائب الدكتور حمد المطر وزير الإعلام الدكتور حمد روح الدين بشأن هذه المسرحية وإن كانت قد عُرضت في الكويت، متسائلا عن دور الرقابة بإجازة هذا النص المسرحي.

وقال النائب الكويتي: ”عليك وقف هذه المسرحيات الهابطة وهذا الأسلوب والمفردات والنصوص التي تؤثر سلبا على أولادنا وأجيالنا وهم مستقبلنا خاصة وللأسف أنها مسرحية للأطفال؟؟!!“.

وزير الإعلام:

هذه المسرحية تعرض حالياً في الكويت؟؟!!

لا أعلم أين دور "الرقابة " على هذه النصوص وهذا الفن الهابط؟

عليك وقف هذه المسرحيات الهابطة وهذا الأسلوب والمفردات والنصوص التي تؤثر سلباً على أولادنا وأجيالنا وهم مستقبلنا خاصةً وللأسف أنها مسرحية للأطفال؟؟!! pic.twitter.com/ivBip3sSW1 — أ.د. حمد محمد المطر (@HamadAlmatar) May 5, 2022

وانتقدت الإعلامية والناقدة مي العيدان المسرحية ومؤلفها علي الدوحان الذي قالت بأن أعماله ”هابطة وذات محتوى سيئ وخاصة لاستقطاب المراهقين“، مطالبة إلهام الفضالة بالابتعاد عن التعاون معه مجددا.

وقالت العيدان في معرض ردها على تساؤل النائب حمد المطر بشأن عرض المسرحية: ”يا عمي أنت معلوماتك غلط المسرحية ما انعرضت على جمهور انعرضت عرضا واحدا يسمونها مسرحية تلفزيونية يصورونها ويبيعونها على منصات ولفوا يبيعونها على منصات وايد ما اشتروها لسوء المحتوى وما لقوا إلا منصة أوان وصابني ارتفاع ضغط منها مع أن طول عمري عندي ضغط نازي“.

ياعمي انت معلوماتك غلط المسرحيه ما انعرضت على جمهور انعرضت عرض واحد يسمونها مسرحيه تلفزيونيه يصورونها ويبيعونها على منصات ولفوا يبيعونها على منصات وايد ما اشتروها لسوء المحتوى ومالقوا الا منصة اوان وصابني ارتفاع ضغط منها مع ان طول عمري عندي ضغط نازي#حلم_امينه pic.twitter.com/h1WB4r0sOA — مي العيدان (@mayal3eidan) May 5, 2022

وعلق الناشط المهتم بالقضايا الاجتماعية والإنسانية أحمد الميموني على مقطع المسرحية المتداول، قائلا: ”الإعلام عندنا من انحدار إلى انحطاط معقولة الألفاظ هذي تنقال على مسرح والكارثه أن يقولون مسرحية أطفال“.

الاعلام عندنا من انحدار الى انحطاط معقولة الالفاظ هذي تنقال على مسرح والكارثه ان يقولون مسرحية اطفال. pic.twitter.com/1XQ5jBBak3 — احمد الميموني (@Ahmdalmaimoni) May 5, 2022

ووصفت الأستاذة أنوار الحساوي المسرحية بالمستفزة والهابطة، وقالت: ”مسرحية حلم أمينة هابطة وايد شلون نودي أعيالنا وأهلنا وهالألفاظ فيها ألفاظ شوارعية حسبالهم كوميديا !!! قلة حيااااا ومستفزة لازم يوقفونها“.

ووجهت ناشطة تُدعى (بنت البلوشي) انتقاداتها للمسرحية ومسلسل ”أمينة حاف“ بجزأيه، والذي أفاد النشطاء بأن ”المسرحية مقتبسة من العمل الذي حقق في جزئه الأول نجاحا ومتابعة خلاف الجزء الثاني“.

وقالت بنت البلوشي: ”للأسف صار الفن وسيلة لجمع الأموال والشهرة عند البعض مسلسل بايخ ما فيه لا قيمة ولا عبرة من جزأين وكملوها بمسرحية هذا محتواها والله عيب وحرام يا ناس تدفعون فلس لدخول مثل هالسخافات وقلة الأدب زين والله عرفوا يوصفون أنفسهم طلع شارع الهرم أهون بكثير من هال“.

للاسف صار الفن وسيلة لجمع الأموال والشهرة عند البعض مسلسل بايخ مافيه لا قيمة ولا عبرة من جزأين وكملوها ب مسرحية هذا محتواها والله عيب وحرام ياناس تدفعون فلس لدخول مثل هالسخافات وقلة الأدب زين والله عرفوا يوصفون انفسهم طلع شارع الهرم اهون بكثير من هال🗑#انحطاط#حلم_أمينة pic.twitter.com/mlC0qMkJS8 — بنت البلوشي 🇰🇼 (@RetagQ8) May 5, 2022

ومسرحية ”حلم أمينة“ من تأليف علي الدوحان وإخراج محمد جمال الشطي، وتمثيل إلهام الفضالة، شهاب جوهر، شهد سلمان، إيمان الفيصل، عبدالله الحمادي، بدرية طلبة، شيماء قمبر، وعادل الخليفة.