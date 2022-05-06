الفنان عمر كمال يتعرض لانتقادات بسبب الملصق الدعائي لأغنيته الجديدة

تعرض المطرب المصري عمر كمال لهجوم حاد من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الملصق الدعائي لأغنيته الجديدة ”انتي قطتي“ والتي من المقرر طرحها على قناته على يوتيوب خلال الأيام المقبلة.

ويظهر عمر كمال في الملصق الدعائي للأغنية هو ومواطنه المطرب الشعبي حمادة مجدي الذي يشاركه في غنائها، وهما يضعان أيديهما على بطن سيدة حامل، مما عرضهما لهجوم شديد.

ووجه متابعو عمر كمال على ”فيسبوك“، له اتهامات بالتحرش، وكتبت إحدى متابعاته: ”منك لله يا عمر يا كمال خربت الشباب“، بينما قال آخر: ”اعملوا ما شئتم فأنتم على موعد مع الله“.

وكتب ثالث: ”حسبنا الله فيك يا عمر.. المفروض كلنا نعمل إلغاء متابعة.. ولكن للأسف إحنا اللي منجحينو“.

وكتب متابع آخر: ”ايه ده يا فنان انت عاوز توصل لينا ايه بالضبط.. الصوره بصراحه فيها خدش للحياء.. اظن عيب بجد“.

وكانت قد أعلنت نقابة المهن الموسيقية المصرية في فبراير الماضي، إيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء لحين التحقيق معه على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التلفزيونية، التي هاجم خلالها النقابة والنقيب هاني شاكر؛ بسبب ”تعنتهم“ ضد مطربي المهرجانات.

وقالت نقابة الموسيقيين في بيان أصدرته آنذاك: ”ترفض نقابة المهن الموسيقية مجلس إدارة وأعضاء الجمعية العمومية أي تجاوز أو تطاول على رمز فني وقيمة أثرت على مدى تاريخها الأغنية المصرية، وعاصرت عظماء، وظلت رمزا للعطاء والتفاني مثل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية“.

وتابعت النقابة في بيانها: ”ترفض النقابة النيل أو التلفظ على شخصية (هاني شاكر) من أي طامح أو حالم بالنيل منه، حيث تاريخه ممتد ومثمر في الحفاظ على أصالة وريادة الأغنية المصرية“.

وأضاف البيان: ”تدين النقابة ظهور أي مطرب مصري على السوشيال ميديا ظهورا غير لائق حديثاً وحركة، والتلفظ بكلمات لها دلالات موحية وغير أخلاقية تحط من قيمة وقدر الفنان المصري وتخدش حياء الجماعة“.

وتراجعت النقابة فيما بعد عن القرار بعد ذهاب عمر كمال إلى مقر النقابة وتقديمه اعتذارا للفنان هاني شاكر، موضحا أنه لم يقصد الإهانة أو التجريح.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها عمر كمال للهجوم، فخلال السنوات الماضية تصدر اسم عمر كمال كواحد من أكثر المطربين المثيرين للجدل، وتم وقفه عن الغناء أكثر من مرة بسبب مواقفه الغير محسوبة.