أول تعليق من ياسمين صبري بعد أنباء انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

علقت الفنانة المصرية ياسمين صبري، بشكل غير مباشر، على تداول أنباء تفيد بانفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة.

وتداولت مواقع صحفية، أمس الأربعاء، أنباء تفيد بانفصال الفنانة المصرية ياسمين صبري عن مواطنها أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد أن قامت بحذف الصور التي تجمع بينهما عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول تعليق ضمني على أنباء انفصالهما، كتبت ياسمين صبري منشورا باللغة الإنجليزية عبر ”إنستغرام“، قالت فيه: ”أنا سأصبح النسخة الأجمل من نفسي مع كل يوم جديد“؛ مما يوحي بتأكيدها للأنباء المتداولة.

وفاجأت الفنانة المصرية ياسمين صبري، وزوجها رجل الأعمال، وعضو مجلس الشيوخ المصري أحمد أبو هشيمة متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بحذف صورهما معا من حساباتهما الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وسط تداول أنباء عن انفصالهما.

وجاء تصرف الفنانة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عقب تداول أنباء في وسائل إعلام محلية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تفيد بانفصال الطرفين بهدوء تام بينهما.

ورغم تداول أنباء الطلاق، إلا أن أيا من الطرفين لم يؤكد الأنباء المتداولة حول طلاقهما أو نفيها، بل حذف كل منهما صور الآخر التي كانت تملأ حساباتهما الشخصية على “إنستغرام”؛ ما يرجح وقوع الطلاق بالفعل.

يشار إلى أن آخر ظهور للثنائي كان قبل أسبوع في مائدة إفطار رمضانية داخل حديقة منزلهما، ونشر الثنائي بعض الصور لهما التي وثقت تلك المناسبة.

يذكر أن الزواج بين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري، كان منذ أكثر من عامين، ففي 19 أبريل/ نيسان من العام 2020، احتفل الثنائي بعقد قرانهما بعد حوالي شهر من إعلان خطبتهما رسميا.

وحينها لم يقم الزوجان حفل زفاف بسبب انتشار فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مكتفين بعقد القران وسط تجمع عائلي، ونشر الثنائي صورا وثقت عقد القران على حساباتهما الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر العروسان حينها بيانا بخصوص عقد القران، جاء فيه: ”تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، حيث نسعى إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية“.

وخلال العامين الماضيين، وعقب إعلان زواج أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري، انتشرت شائعات أكثر من مرة حول انفصالهما، لكن الثنائي كان يتجاهل تلك الشائعات في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى كان يرد أحدهما على الشائعات المتداولة بطريقة غير مباشرة من خلال نشر صورة تجمعهما من داخل منزلهما.