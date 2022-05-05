تعاطف واسع مع المنشد السعودي يزيد الدوسري بعد تعرضه لحادث قضى فيه والده

تعاطف مشاهير من عالم الفن والسياسة والإعلام داخل السعودية وخارجها، اليوم الخميس، مع المنشد الشاب يزيد الدوسري بعدما تعرض لحادث مروري مروع تسبب بوفاة والده، بينما يرقد هو وإخوته في المستشفى لتلقي العلاج.

وتسبب الحادث الذي وقع على طريق الهدار في محافظة الأفلاج في منطقة الرياض، بوفاة عبدالله الدوسري وهو خطيب وباحث شرعي في وزارة العدل، وإصابة أولاده، عبدالملك وعبدالمجيد، والمنشد يزيد، حيث يتلقون العلاج في مستشفى الأفلاج.

ونشر الدوسري صوراً من المقبرة خلال دفن والده، وقال في تغريدة مؤثرة عبر تويتر، مساء الأربعاء، ”إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي اليوم أبوي بعد حادث مؤلم صار لنا أنا وأخواني في طريق الهدار والحمد لله على كل حال“.

وأضاف المنشد الذي لم يتجاوز العشرين من عمره بعد، ويتمتع بشهرة في عالم الإنشاد، ”أبوي الي أنشدت له: والله اني لو رخصت العمر كله في رضاك مايوفي ربع حقك وأنت حقك مايهون دعواتكم لأبوي بالرحمة ودعواتكم لنا بالشفاء“.

انا لله وانا اليه راجعون توفى اليوم أبوي بعد حادث مؤلم صار لنا أنا وأخواني في طريق الهدار

والحمد لله على كل حال أبوي الي أنشدت له: والله اني لورخصت العمر كله في رضاك مايوفي ربع حقك وانت حقك مايهون 💔 دعواتكم لأبوي بالرحمة

ودعواتكم لنا بالشفاء#يزيد_الدوسري pic.twitter.com/ZpKRutrBW1 — يزيد الدوسري (@Yazeedooh2013) May 4, 2022

وتلقى الدوسري على تغريدته تلك، آلاف الردود التي تعاطف أصحابها معه ومع إخوته، وقدموا له العزاء في وفاة والده.

وقدم الفنان السعودي فايز المالكي، التعازي للمنشد الدوسري، وقال عبر تويتر ”الله يعظم أجرك يايزيد ويرحم ميتكم ويحسن عزاكم“.

الله يعظم اجرك يايزيد ويرحم ميتكم ويحسن عزاكم @Yazeedooh2013 https://t.co/YIuR7XZtcN — فايز المالكي (@fayez_malki) May 4, 2022

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام، بين من قدموا العزاء للدوسري، وقالت ”#انا_لله_وانا_اليه_راجعون ربي يرحمه برحمته الواسعه ويجبركم يارب ويجعل هذي الايام خير أيامه ويبدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من أهله، ويجعل مثواه جناته جنات النعيم يارحيم أحسن الله عزاكم“.

#انا_لله_وانا_اليه_راجعون ربي يرحمه برحمته الواسعه ويجبركم يارب ويجعل هذي الايام خير ايامه ويبدله دار خير من داره واهل خير من اهله ويجعل مثواه جناته جنات النعيم يارحيم احسن الله عزاكم 🙏🏻 https://t.co/WUkOzWBvoE — A H L A M ~ ♥️ AAA ♥️ (@AhlamAlShamsi) May 5, 2022

كما حضر بين المعزين دبلوماسيون وإعلاميون وكتاب ومشاهير من مختلف مناطق المملكة، وبينهم سفير جمهورية جيبوتي في السعودي، ضياء بامخرمة، والإعلامي السعودي المخضرم، محمد التونسي.

ولمع نجم الدوسري في عالم الإنشاد، منذ سن الطفولة، حيث قدم العديد من الأناشيد، وحقق شهرة مع أخيه محمد الذي احترف فن الإنشاد ذاته.

ويمتلك يزيد الدوسري في جعبته عدة أناشيد معروفة، بينها ”حبك يا خير خلق الله“، ”إنتي ملاكي“، ”تمنيتك“، و“التفوق“.