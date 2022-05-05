بعد زيجتين فاشلتين.. رهف القحطاني تكشف شروطها للزواج مجددا

كشفت مشهورة مواقع التواصل السعودية رهف القحطاني، شروطها للزواج من جديد، مؤكدة أن الأهم في شريك حياتها المستقبلي أن يكون لديه قبول لديها بغض النظر عن قيمة المهر المقدم.

وأجابت رهف القحطاني على سؤال من أحد متابعيها، في فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، حول قيمة مهرها، مؤكدة أن ”قيمة المهر ليست مهمة بالنسبة لها، لذلك لن تتشرط في تحديد قيمة مبالغة للمهر للرجل الذي يتقدم للزواج منها“.

وقالت المشهورة السعودية: ”أنا فلوس عندي، مادة عندي، لكن يبغالي رجال، أنا ما لقيت رجال اللي أتمناه، ولا إذا على المادة ما يهمني، ما يكون ما عنده ولا شي بس على الأقل يقدر أنه ما يخليني أحتاج أحد بس ما يكون ملياردير، حتى المهر ما همني، كم يعطيني، بنات الرياييل ما يتشرطوا“.

يشار إلى أن رهف القحطاني كشفت في وقت سابق جانبًا من حياتها الزوجية السابقة، قبل انفصالها عن زوجها، والتي أكدت فيها أنها ”لا تخجل من كونها مطلقة؛ لأنها مطلقة على عفة وشرف“.

وقالت “القحطاني” في فيديو سابق، إنها تزوجت من قبل مرتين، الأولى عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا ثم انفصلت، وتزوجت مرة ثانية عقب زواجها الأول بثلاث سنوات حينما كان عمرها 20 عامًا فقط.

وأشارت المشهورة السعودية، إلى أن زواجها الأول والثاني كانا برغبتها ولم يرغمها أحد، سواء من عائلتها أو خارجها، على ذلك.

واعتبرت القحطاني أن ”أهل زوجها ندموا كثيرًا لخسارتهم إياها بطلاقها“، مشددة على أنها ”صانت زوجها حين كانت على ذمته“، لكنها لم تكشف عن أي زوج تتحدث الأول أم الثاني.

أما عن طلاقها فأوضحت أنها ”انفصلت عن زوجها وهي في سن صغيرة“ وهو ما يرجح حديثها عن زواجها الأول الذي قالت في فيديو لاحق إنها تزوجت للمرة الأولى حينما كان عمرها 17 عامًا فقط.

وواصلت رهف القحطاني حديثها عن تفاصيل وأسباب الطلاق التي لم تحدده حينها أهو الأول أم الثاني ”أن أقارب زوجها من النساء كن يدخلن المنزل دون استئذان، إذ يطرقن الباب مباشرة ويدخلن، لافتة إلى أنها رغم ذلك كانت تحرص على نظافة منزلها والاهتمام بمظهرها.