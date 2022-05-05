ياسمين صبري و"أبو هشيمة" يحذفان صورهما معا وسط أنباء عن انفصالهما

فاجأت الفنانة المصرية ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ المصري أحمد أبو هشيمة متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بحذف صورههما معا من حساباتهما الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام” وسط تداول أنباء عن انفصالهما.

View this post on Instagram A post shared by Erem News- إرم نيوز (@eremnewsofficial)

وجاء تصرف الفنانة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عقب تداول أنباء في وسائل إعلام محلية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تفيد بانفصال الطرفين في هدوء تام بينهما.

وبرغم تداول أنباء الطلاق لم يؤكد أي من الثنائي الأنباء المتداولة حول طلاقهما أو ينفيها، بل حذف كل منهما صور الآخر التي كانت تملأ حساباتهما الشخصية على “إنستغرام” ما يرجح وقوع الطلاق بالفعل.

يشار إلى أن آخر ظهور للثنائي كان قبل أسبوع في مائدة إفطار رمضانية داخل حديقة منزلهما، ونشر الثنائي بعض الصور لهما التي وثقت تلك المناسبة.

يذكر أن الزواج بين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري بدأ منذ أكثر من عامين، ففي 19 أبريل/ نيسان من العام 2020، احتفل الثنائي بعقد قرانهما بعد حوالي شهر من إعلان خطبتهما رسميا.

وحينها لم يقيم الزوجان حفل زفاف بسبب انتشار فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مكتفين بعقد قران وسط تجمع عائلي، ونشر الثنائي الصور التي وثقت عقد القران على حساباتهما الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر العروسان حينها بيانا بخصوص عقد القران جاء فيه: ”تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيدا بأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون“.

وخلال العامين الماضيين وعقب إعلان زواج أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري، انتشرت شائعات أكثر من مرة حول انفصالهما، لكن الثنائي كان يتجاهل تلك الشائعات في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى كان يرد أحدهما على الشائعات المتداولة بطريقة غير مباشرة من خلال نشر صورة تجمعها من داخل منزلهما.