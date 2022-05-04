الفنانة رحمة أحمد بطلة "الكبير أوي 6" تستعد لإجراء عملية جراحية

تعرضت الفنانة المصرية رحمة أحمد، بطلة مسلسل ”الكبير أوي 6″، لوعكة صحية عقب انتهائها من تصوير مشاهد العمل الذي شهد ظهورها الأول، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا.

وكشفت رحمة أحمد تفاصيل حالتها الصحية في مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي في برنامجها ”كلمة أخيرة“ المذاع عبر قناة ”ON“ المصرية، موضحة أنها تعاني من وجود حصوات على المرارة وخضعت للعديد من التحاليل، خاصة وأنها تعاني من مشاكل في الكلى“.

وأشارت رحمة أحمد إلى أنها تستعد لإجراء عملية جراحية لتفتيت هذه الحصوات خلال الأيام المقبلة.

ومازحت رحمة أحمد لميس الحديدي بالقول إنها أصيبت بالحسد بسبب إطلالتها بمهرجان المزاريطة السينمائي الدولي الذي أقيم ضمن أحداث المسلسل.

وأثير جدل حول الفنانة الشابة مؤخرا بسبب تغريدات نسبت لها عبر موقع تويتر، تنتقد طريقة التعامل مع الممثلين الصاعدين في مصر.

لكن رحمة أحمد كتبت منشورا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت فيه: ”يا جماعة أنا ماليش حساب على تويتر ولا هعمل، وكل التصريحات اللي عمالين تنقلوها من بعض دي مش بتاعتي، ولا تيك توك كمان، وقريب هاخد موقف قانوني“.

وكانت الفنانة رحمة أحمد قد أثارت الجدل في الحلقة السادسة من مسلسل ”الكبير أوي 6“ بعد ظهورها بزي الممرضة كنوع من الإثارة لزوجها (أحمد مكي) في ليلة زفافهما، ما أثار غضب الممرضات المصريات اللاتي اعتبرن المشهد إهانة لهن وتشويها لسمعتهن.

وردت الفنانة الشابة على الاتهامات التي وجهت لها من نقابة التمريض المصرية، والتي تتهمها بالإساءة إلى الممرضات المصريات وإظهارهن بأنهن سيئات السمعة.

وكشفت رحمة أحمد سبب عدم ردها على الاتهامات التي وجهت لها قائلة: ”أنا أوضح حاجة، معناه إنها مش واضحة، ولكن المشهد ده واضح بدليل أن الناس كلها ضحكت عليها وده الري أكشن الصح“.

وأضافت رحمة، خلال استضافتها بأحد البرامج الإذاعية: ”دايما ألاحظ لما بروح اكشف في مستشفى الطريقة اللي الممرضات بينادوا بعض بيها، ولما صورت مشهد الممرضة لقيت نفسي بنده زيهم وأقول: يا لبنى فين مريض 307، وبالنسبة لتعليق المحلول فده كان مكتوب على الورق من الأول“.