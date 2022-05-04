السلطات المصرية تغلق حسابات الفنان محمود المهدي بمواقع التواصل

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قرارا بغلق حسابات الفنان الشاب محمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة، على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب منشورات تضمنت وفق السلطات تهديدا وتشهيرات ببعض الفنانين.

وحظر المجلس حسابي الفنان على ”فيس بوك“ و“إنستغرام“؛ بسبب نشره عدة منشورات تتضمن تشهيرًا وطعنًا في الأعراض، وتهديدا بنشر إساءات تخص عددًا من الفنانين، ومنهم الفنانة إلهام شاهين وآخرون.

وكان نقيب المهن التمثيلية المصري الفنان أشرف زكي قد تقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الممثل الشاب محمود المهدي، يتهمه فيها بالإساءة إلى مهنة الفن، وإلى مجموعة من الفنانين بسبب منشوراته.

وكان محمود المهدي قد هاجم في وقت سابق الفنان أشرف زكي في أحد البرامج التلفزيونية، مشيرا إلى أنه لا يصلح أن يكون نقيبا، خاصة وأن كل الأدوار التي قدمها كان بمثابة ”كومبارس“ بها، على حد وصفه.

وفي السياق ذاته، هاجم محمود المهدي في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، مواطنته الفنانة المصرية روجينا؛ بسبب إعلانها عن مسلسلها الجديد من أمام الكعبة المشرفة.

وأثارت الفنانة روجينا، الجدل بسبب صورة نشرتها أثناء تأديتها مناسك العمرة، وظهرت في الصورة وهي تحمل هاتفها المحمول وفيه صورة بوستر مسلسلها الجديد، مما عرضها للانتقادات من الجمهور.

ونشر محمود المهدي صورة روجينا عبر خاصية الـ“ستوري“ عبر حسابه الشخصي على إنستغرام وكتب عليها: ”واحدة تروح تعيط وتصور نفسها وهي بتعيط، وواحدة تصور نفسها وهي بتدعي”.

وأضاف: “وواحدة رايحة تعلن عن مسلسلها، ونسيتوا إن ده بيت ربنا بجد أنتم عار على الشعب المصري، للأسف ناس كتير بتاخد أفعالكم المهينة، وتفتكر إن المصريين كده، لا بجد أنتم بتمثلوا إبليس، البنت المصرية مش رقاصة، ومش خاينة، والشاب مش بلطجي، ومش مدمن، والمسلم مش إرهابي، كفاية بجد شوهتوا صورة المصريين”.

وعلى صعيد آخر أعلن المهدي، يوم الثلاثاء، عودته لزوجته الفنانة الشابة منة عرفة، التي عقد عليها وطلقها مرتين قبل أن يتم الزفاف.

وكان المهدي قد أعلن طلاقة من منة عرفة، في مارس الماضي، للمرة الثانية خلال 4 أشهر، ليعلن الثلاثاء، عودتهما عبر خاصية الـ”ستوري“ على حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، إذ كتب: “الحمد لله أنا ومنة رجعنا ولا عزاء للحاقدين”.