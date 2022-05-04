محمد عبده يرقص على مسرح طلال مداح خلال حفل فني في أبها (فيديو)

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يؤدي فيها محمد عبده صاحب لقب ”فنان العرب“ رقصات على المسرح، حيث أدى رقصة تضمنت أشهر حركات فنان البوب العالمي الراحل مايكل جاكسون على مسرح احتفالية فريق الهلال بالبوليفارد العام الماضي.

وكان محمد عبده قد بدأ حفله في أبها بالترحم على طلال مداح والاعتذار بعد تصريحاته التي أطلقها قبل أيام عن الفنان الراحل، والتي تسببت في حالة من الجدل والاستياء.

وقبل بداية الحفل، قال محمد عبده وهو على مسرح أبها: ”إحنا الليلة في مسرح العملاق طلال مداح، نترحم عليه وعلى أمواتنا كلهم، اللهم آمين“.

فنان العرب #محمد_عبده يترحم على الفنان الراحل طلال مداح في بداية حفل الليلة على مسرح #المفتاحة في #أبها#محمد_عبده_في_ابها pic.twitter.com/eGs10ojS5P — إذاعة روتانا (@RotanaFMKSA) May 3, 2022

وأضاف الفنان السعودي: ”كلنا جالسين مع بعض كأننا في مسرح واحد، جلستنا حلوة وجلستكم حلوة، وإن شاء الله تكون ليلة أحلى“.

وانتقد محمد عبده في تصريح له خلال استضافته مع الإعلامي السعودي علي العلياني زميليه الراحلين طلال مداح وأبو بكر سالم، إذ اعتبر أنهما لم يصنعا لنفسيهما ”إرثا وطنيا“ في الفن.

ووصف عبده لحن أغنية الفنان الراحل طلال مداح ”وطني الحبيب“ بـ“المسروق“، واعتبر أن الفنان الراحل أبوبكر سالم لم يترك ”إرثا فنيا وطنيا“.

وعاد محمد عبده، يوم الأحد الماضي، وقدم اعتذاره عما بدر منه، قائلا: ”ربنا يرحم موتانا وموتى جميع المسلمين، وأخص بالذكر أحبائي وأصدقائي وأساتذتي، أبو أصيل أبو بكر سالم بلفقيه، وأستاذنا الكبير طلال مداح، حقيقة هؤلاء الذين شاركوني أفراحي وأتراحي وأدين لهم بالفضل الكبير، حيث عشت بينهم وشاركتهم أفراحهم وأتراحهم“.

وأضاف الفنان السعودي: ”أتقدم بالاعتذار منهما (أبو بكر سالم وطلال مداح) ولجميع عشاقهما وجميع أهلهما وذويهما؛ لأنه في مقابلة من المقابلات الرمضانية التي كانت حادة أرجو السماح وأرجو من مريديهم وأحبائهم ومشجعيهم أن يعذروني في ذلك التعبير الذي كان فقط فنيا“.