الكوميدي الأمريكي ديف شابيل يتعرض لاعتداء خلال عرض في لوس أنجلوس

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تعرض الممثل الكوميدي الأميركي ديف شابيل لاعتداء على خشبة المسرح خلال عرض فكاهي في لوس أنجلوس، مساء الثلاثاء، على ما أفادت شرطة المدينة الكبرى في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وكان الممثل الكوميدي يحضر مهرجان ”Netflix Is A Joke“ الذي أقيم في قاعة هوليوود بول، عندما صعد رجل من الجمهور على خشبة المسرح وتعرض له بضربة حاول من خلالها طرحه أرضا، بحسب مقطع فيديو عن الحادثة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يُعرف على الفور الدافع وراء الهجوم.

تعرض الممثل الكوميدي الأمريكي ديف شابيل لاعتداء على خشبة المسرح خلال عرض فكاهي في لوس أنجلوس وكان الممثل الكوميدي يحضر مهرجان ”Netflix Is A Joke“، عندما صعد رجل من الجمهور على خشبة المسرح وتعرض له بضربة حاول من خلالها طرحه أرضا#إرم_نيوز #davechapelle pic.twitter.com/85YK9lbmWe — إرم نيوز (@EremNews) May 4, 2022

وأكدت شرطة لوس أنجلوس لوكالة فرانس برس الواقعة، وقالت إن المهاجم كان يحمل مسدسا زائفا كما كان مزودا بسكين. ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد حاول استخدام السكين مع الممثل الكوميدي الذي لم يصب بأذى.

وقالت الشرطة إن المشتبه به البالغ 23 عاما وُجهت إليه تهمة ”الاعتداء بسلاح فتاك“، مع كفالة حُددت بمبلغ 30 ألف دولار.

وأظهرت مقاطع فيديو المهاجم وهو يُنقل على حمالة ثم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ناطقة باسم الشرطة.

وقالت مراسلة موقع ”بازفيد“ بريانا ساكس التي كانت حاضرة في العرض، إن المهاجم تعرض بدوره لهجوم من عشرة أشخاص على الأقل بعد تعرضه بالضرب لديف شابيل.

في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وجدت نتفليكس نفسها في قلب جدل حول حرية التعبير في الولايات المتحدة بعد بث عرض لديف شابيل بعنوان ”ذي كلوزر“ رد فيها نجم كوميديا الوقوف (ستاند أب كوميدي) على الانتقادات الموجهة ضده والتي تتهمه بالسخرية من المتحولين جنسيا.

في هذا العرض الذي أدانته مجموعات المثليين، زعم شابيل أن ”وجود النوع الاجتماعي هو حقيقة“ وأنّ منتقديه ”حساسون للغاية“.

قال ديف شابيل، وهو كوميدي أسود ”في بلدنا، يمكنك إطلاق النار على“ رجل أسود ”وقتله، لكن لا تجرؤ على التعرض إلى شخص مثلي الجنس“.

في آذار/مارس، تلقى الممثل الكوميدي الأميركي كريس روك صفعة على خشبة المسرح على يد الممثل ويل سميث خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار بعد مزحة حول الرأس الحليق لزوجة الأخير.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، بعد الهجوم على ديف شابيل، ليلة الثلاثاء، ظهر كريس روك الذي كان يشارك في المهرجان نفسه، على خشبة المسرح مع شابيل وقال له: ”ألم يكن ذلك ويل سميث؟“