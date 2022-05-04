وفاة الفنان السعودي جعفر الغريب

توفي الفنان السعودي جعفر الغريب، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 67 عاما، بعد صراع مع المرض استمر عدة أشهر، وفق ما ذكرته حسابات إخبارية محلية.

ونعى عدد من فناني ومثقفي السعودية، الفنان الراحل، من خلال هاشتاغ #جعفر_الغريب عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

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وكتب الفنان عبدالله السدحان، في تغريدته في حسابه في ”تويتر“: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى يارب العالمين“.

انا لله وانا اليه راجعون،

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى يارب العالمين.#جعفر_الغريب pic.twitter.com/HcDL86GJXx — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) May 4, 2022

ونعاه الفنان إبراهيم الحساوي قائلا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل الى رحمة الله تعالى صديقنا الفنان جعفر الغريب، بعد صراع طويل مع المرض، نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان“.

وقد شارك الفنان عبدالرحمن الخطيب في نعيه وكتب: ”رحم الله الزميل جعفر الغريب وتجاوز عنه إنا لله وانا اليه راجعون“.

رحم الله الزميل جعفر الغريب وتجاوز عنه انالله وانا اليه راحعون pic.twitter.com/onfc4h3RoY — عبد الرحمن الخطيب (@asateer2011) May 4, 2022

ونعته أيضا الكاتبة منيرة المشخص، في تغريدة لها: ”وداعا #جعفر_الغريب إلى رحمة الله تعالى أسأله تعالى أن يتجاوز عنه بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه“.

وأضافت المشخص: ”للأسف من النادر أن نعرف عن مرض فنان سعودي ولو أن فنان/ة من دول أخرى لأشغلونا بمرضه حتى قطوتهم وليت أغلبهم صادق، إلا ادعاء لزيادة تعاطف وجمهور، ولكن ما نقول إلا عظم الله أجرنا في الفن السعودي“.

من جانبه، قال الأكاديمي فهد الدريهم في تغريدة: ”وفاة الفنان الصديق العزيز #جعفر_الغريب: إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويعفو عنه“.

وأضاف الدريهم: ”روح وابتسامة لاتتوقف من خلال لقائنا الأسبوعي آنذاك في ديوانية العزيز عدنان الفدا #الدمام رحمك الله ابواحمد“.

وفاة الفنان الصديق العزيز #جعفر_الغريب: إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويعفو عنه . روح وابتسامة لاتتوقف من خلال لقائنا الاسبوعي انذاك في ديوانية العزيز عدنان الفدا #الدمام

رحمك الله ابواحمد pic.twitter.com/pdNnD9aWdH — فهد الدريهم Fahad Aldurehim (@Fahad_Aldurehim) May 4, 2022

وكتب الإعلامي بدر العتيبي: ”رحم الله الفنان #جعفر_الغريب، قدّم للتلفريون الكثير، وجه مبتسم وريادة فنية من فنانين الزمن الجميل“.

رحم الله الفنان #جعفر_الغريب ،قدّم للتلفريون الكثير وجه مبتسم وريادة فنية من فنانين الزمن الجميل . — بدر العتيبي (@badrotb84) May 4, 2022

كما شارك الإعلامي أيمن الغبيوي في نعي الراحل ساردا جزءا من سيرته الفنية: ”وفاة الفنان السعودي #جعفر_الغريب عن عمر ناهز الـ 66 عاما“.

وأضاف الغبيوي: ”بدأت مسيرة الغريب الفنية من خلال مسلسل ”عائلة أبو كاش“ وهو من إخراج رضوان عبدالله الذي عرض عام 1988″.

وتابع: ”لكنه اشتهر بشكل أكبر بعد مشاركته في بطولة الجزء الثاني من مسلسل ”جواهر“ الذي عُرض في عام1998″.

وفاة الفنان السعودي #جعفر_الغريب عن عمر ناهز الـ 66 عاما. بدأت مسيرة الغريب الفنية من خلال مسلسل "عائلة أبو كاش" وهو من إخراج رضوان عبدالله الذي عرض عام1988. لكنه اشتهر بشكل أكبر بعد مشاركته في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "جواهر" الذي عُرض في عام1998.#جعفر_الغريب_في_ذمة_الله pic.twitter.com/byQYwbNh5q — أيـــمن الغبــيوي (@ayman999) May 4, 2022

يذكر أن الفنان الراحل جعفر الغريب، من مواليد الأحساء، وله العديد من المشاركات في السهرات التلفزيونية والمسلسلات والتمثيليات والمسرحيات.

انطلقت مسيرته الفنية من خلال مسلسل ”عائلة أبو كاش“ في عام 1988، ولمع اسمه من خلال مشاركته في المسلسل البدوي ”جواهر“ والسلسلة الشهيرة ”طاش ما طاش“، كما شارك في البرنامج الصحي الشهير ”سلامتك“.