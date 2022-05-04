أمل الأنصاري وشقيقاتها يوثقن ظهورهن مع المطربة أحلام في البحرين

وثقت المشهورات السعوديات ”بنات الأنصاري“، وعلى رأسهن فاطمة وأمل الأنصاري، تواجدهن في حفل المطربة أحلام في البحرين.

وشاركت كل من أمل وفاطمة تفاصيل الرحلة من المملكة العربية السعودية إلى البحرين لحضور حفل المطربة أحلام، الذي أقيم أمس الثلاثاء على مسرح الدانة البحريني بمناسبة عيد الفطر.

وظهرت أمل الأنصاري لاحقا برفقة شقيقاتها، فاطمة ومنال ومريم وهنادي، داخل المسرح أثناء إحياء أحلام حفلها.

وحرصت أمل عبر حسابها في ”سناب شات“ على بث مقطع فيديو وهي برفقة أحلام مع شقيقاتها، دون أن يتضح إن كان ذلك بعد نهاية الحفل.

وعلقت المطربة الإماراتية بالقول إنها التقت بنات الأنصاري في معرض العطور في الرياض، وشددت عليهن بضرورة حضورهن حفلة من حفلاتها.

وعقبت الفاشينيستا أمل موجهة كلامها لأحلام: ”أم فاهد تدرين إن المفروض أسافر اليوم وأجلت الرحلة عشانك“.

ولم توضح أمل الأنصاري سبب تأجيل رحلتها، رغم إعلانها في وقت سابق أنها توجهت إلى البحرين خصيصا لحضور حفل أحلام.

وتابعت المطربة الإماراتية في حديثها عن بنات الأنصاري: ”هذول خواتي أحبهم، بنات الأنصاري أحبهم“.

وقبل نحو عشرة أيام، تداولت حسابات إخبارية تعنى بأخبار المشاهير أنباء عن حصول الفاشينيستا ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أمل الأنصاري على حكم لصالحها ضد أخرى مشهورة.

وفي تفاصيل الحكم المتداول، فقد تمكنت أمل الأنصاري من الحصول على حكم ضد مشهورة، اكتفت حسابات إخبارية بترميزها بـ(ب، ب)، إذ قضت المحكمة بدفع المشهورة المعنية غرامة قدرها 20 ألف ريال (5400 دولار) وسجنها 15 يوما، وإغلاق حسابها في ”سناب شات“ نهائيا.

وشكك متابعون في أن تكون المشهورة المعنية غريمة بنات الأنصاري، وهي بدور البراهيم، إلا أن البراهيم خرجت فيما بعد في مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“ تنتقد متداولي اسمها في قضية أمل، نافية أن تكون هي المعنية في الحكم.

وفي مطلع الشهر الجاري، اضطرت أمل الأنصاري لحذف اسم العائلة من حساباتها بعد صدور حكم يثبت عدم نسبها إليها، رغم احتفاظ شقيقاتها باسم العائلة في حساباتهن، الأمر الذي دفع المتابعين لاعتبار القضية شخصية بين أمل وآخرين.