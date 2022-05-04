محمد عبده يترحم على الفنان الراحل طلال مداح في بداية حفل أبها

حرص الفنان السعودي محمد عبده على الترحم على مواطنه الفنان الراحل طلال مداح، أمس الثلاثاء، قبل بداية حفله في مدينة أبها السعودية، بعد تصريحاته قبل أيام عن الفنان الراحل، الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل والاستياء.

وقبل بداية الحفل، قال محمد عبده وهو على مسرح أبها: ”إحنا الليلة في مسرح العملاق طلال مداح، نترحم عليه وعلى أمواتنا كلهم، اللهم آمين“.

وأضاف الفنان السعودي: ”كلنا جالسين مع بعض كأننا في مسرح واحد، جلستنا حلوة وجلستكم حلوة، وإن شاء الله تكون ليلة أحلى“.

فنان العرب #محمد_عبده يترحم على الفنان الراحل طلال مداح في بداية حفل الليلة على مسرح #المفتاحة في #أبها#محمد_عبده_في_ابها pic.twitter.com/eGs10ojS5P — إذاعة روتانا (@RotanaFMKSA) May 3, 2022

يشار إلى أن محمد عبده أثار، الأسبوع الماضي، حالة من الجدل واستياء الجمهور، بعد تصريحه مع الإعلامي علي العلياني حول زميليه الراحلين طلال مداح وأبو بكر سالم، إذ اعتبر أنهما لم يصنعا لنفسيهما ”إرثاً وطنياً“ في الفن.

وعاد محمد عبده، يوم الأحد الماضي، وقدم اعتذاره عما بدر منه، قائلاً: ”ربنا يرحم موتانا وموتى جميع المسلمين، وأخص بالذكر أحبائي وأصدقائي وأساتذتي، أبو أصيل أبو بكر سالم بلفقيه، وأستاذنا الكبير طلال مداح، حقيقة هؤلاء الذين شاركوني أفراحي وأتراحي وأدين لهم بالفضل الكبير، حيث عشت بينهم وشاركتهم أفراحهم وأتراحهم“.

وأضاف الفنان السعودي: ”أتقدم بالاعتذار منهما (أبو بكر سالم وطلال مداح) ولجميع عشاقهما وجميع أهلهما وذويهما، لأنه في مقابلة من المقابلات الرمضانية التي كانت حادة أرجو السماح وأرجو من مريديهم وأحبائهم ومشجعيهم أن يعذروني في ذلك التعبير الذي كان فقط فنيا“.

وواصل الفنان السعودي تبرير تصريحاته بالقول: ”بما أن المقابلة كانت حادة وكان هذا أسلوبها وتقديمها بهذا الشكل، إلا أنها كانت قاسية، وأقر بذلك، وبما أنها خرجت تماما عن نطاقها الفني المفهوم للناس، أتقدم بالاعتذار منكم ومنهما، وقد كانا يلتمسان لي الأعذار في مزاحنا وهزلنا وجدنا، رحمة الله عليهم جميعا أساتذة أفاضل لا يُدق في سهمهم فنيا وأخلاقيا.. شكرا لكم ومن العايدين الفايزين“.

وجاء اعتذار الفنان السعودي محمد عبده ردا على موجة الانتقادات التي طالته بسبب تصريحاته مع مواطنه الإعلامي علي العلياني، حيث وصف لحن أغنية الفنان الراحل طلال مداح ”وطني الحبيب“ بـ“المسروق“، واعتبر أن الفنان الراحل أبوبكر سالم لم يترك ”إرثا وطنيا“ في الفن.