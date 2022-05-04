بسبب صورة.. محمود المهدي لروجينا: "المصريين مش كده"

هاجم الممثل الشاب محمود المهدي مواطنته الفنانة المصرية روجينا بسبب إعلانها عن مسلسلها الجديد من أمام الكعبة المشرفة.

وأثارت الفنانة روجينا أمس، الجدل بسبب صورة نشرتها أثناء تأديتها مناسك العمرة، وظهرت في الصورة وهي تحمل هاتفها المحمول وبه صورة بوستر مسلسلها الجديد، مما عرضها للانتقادات من الجمهور.

ونشر محمود المهدي صورة روجينا عبر خاصية استوري على حسابه الشخصي على إنستغرام وكتب عليها“واحدة تروح تعيط وتصور نفسها وهي بتعيط وواحدة تصور نفسها وهي بتدعي”.

وأضاف: “وواحدة رايحة تعلن عن مسلسلها ونسيتوا إن ده بيت ربنا بجد انتوا عار على الشعب المصري للأسف ناس كتير بتاخد أفعالكم المهينة وتفتكر إن المصريين كدة لا بجد أنتم بتمثلوا إبليس البنت المصرية مش رقاصة ومش خاينة والشاب مش بلطجي ومش مدمن، والمسلم مش إرهابي كفاية بجد أنتم شوهتوا صورة المصريين”.

وجاء ذلك بعد أن هاجم المهدي، زوج روجينا الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في أكثر من لقاء تلفزيوني خلال الشهر الماضي.

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلن المهدي عودته لزوجته الفنانة الشابة منة عرفة، الذي عقد عليها وطلقها مرتين قبل أن يتم الزفاف.

وكان المهدي قد أعلن طلاقة من منة عرفة في مارس الماضي، للمرة الثانية خلال 4 أشهر، ليعلن أمس الثلاثاء عودتهما عبر خاصية ”الأستوري“ في حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، إذ كتب: “الحمد الله أنا ومنة رجعنا ولا عزاء للحاقدين”.

وكان الطلاق الثاني الذي وقع في أول شهر مارس الماضي، أثار حالة من الجدل بين الثنائي والفنان المصري محمد نجاتي على خلفية مشاركة منة عرفة في مشهد جريء مع الأخير في أحد الأعمال الفنية، وهو الأمر الذي رفضه المهدي وهاجم نجاتي وعددا من الفنانين على رأسهم النقيب أشرف زكي.

ودخلت الفنانة إلهام شاهين على خط الأزمة، بعدما هاجمت محمود المهدي بسبب تصريحاته التي انتقد فيها المشاهد الجريئة في السينما، ليبدأ التلاسن بين الثنائي، ليرد الفنان أشرف زكي نقيب الفنانين ويصف المهدي بـ“النكرة“، فأعلن المهدي مقاضاته أمام المحاكم المصرية، وبعدها أعلن طلاقه من منة عرفة ليكون الطلاق الثاني.

وخرجت الفنانة الشابة منة عرفة قبل أسبوع، وكشفت أن الطلاق بينها وبين محمود المهدي لم يقع رسميا، مشيرةً إلى أنهما منفصلان لكنهما لم يتطلقا حتى الآن.

وعن أسباب الانفصال، أشارت منة عرفة إلى أن الانفصال بسبب تصريحاته الإعلامية التي ورطتها في أزمات مع بعض الفنانين، مشيرة إلى أنه ليس معنى أنها زوجته أن تكون معه في كل الأعمال التي تشارك فيها.