محمود المهدي يعلن عودة لمنة عرفة

أعلن الممثل المصري الشاب محمود المهدي، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، عودته لزوجته الفنانة الشابة منة عرفة، الذي عقد عليها وطلقها مرتين قبل أن يتم الزفاف.

وكان المهدي قد أعلن طلاقة من منة عرفة في مارس الماضي، للمرة الثانية خلال 4 أشهر، ليعلن أمس الثلاثاء عودتهما عبر خاصية ”الأستوري“ في حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، إذ كتب: “الحمد الله أنا ومنة رجعنا ولا عزاء للحاقدين”.

وكان الطلاق الثاني الذي وقع في أول شهر مارس الماضي، أثار حالة من الجدل بين الثنائي والفنان المصري محمد نجاتي على خلفية مشاركة منة عرفة في مشهد جريء مع الأخير في أحد الأعمال الفنية، وهو الأمر الذي رفضه المهدي وهاجم نجاتي وعددا من الفنانين على رأسهم النقيب أشرف زكي.

ودخلت الفنانة إلهام شاهين على خط الأزمة، بعدما هاجمت محمود المهدي بسبب تصريحاته التي انتقد فيها المشاهد الجريئة في السينما، ليبدأ التلاسن بين الثنائي، ليرد الفنان أشرف زكي نقيب الفنانين ويصف المهدي بـ“النكرة“، فأعلن المهدي مقاضاته أمام المحاكم المصرية، وبعدها أعلن طلاقه من منة عرفة ليكون الطلاق الثاني.

وخرجت الفنانة الشابة منة عرفة قبل أسبوع، وكشفت أن الطلاق بينها وبين محمود المهدي لم يقع رسميا، مشيرةً إلى أنهما منفصلان لكنهما لم يتطلقا حتى الآن.

وعن أسباب الانفصال، أشارت منة عرفة إلى أن الانفصال بسبب تصريحاته الإعلامية التي ورطتها في أزمات مع بعض الفنانين، مشيرة إلى أنه ليس معنى أنها زوجته أن تكون معه في كل الأعمال التي تشارك فيها.

يشار إلى أن الطلاق الأول بين الثنائي، كان في 9 نوفمبر 2021 الماضي، عندما أعلنت الفنانة الشابة خبر الانفصال، لكن بعد 48 ساعة عاد الثنائي لبعضهما من جديد، فيما تم الطلاق الثاني في الأول من مارس/آذار الماضي.

جدير بالذكر أن منة عرفة ومحمود المهدي،أجلا حفل زفافهما أكثر من مرة دون الكشف عن الأسباب.