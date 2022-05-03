نجل محمد عبده يغني بصوت والده (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، مقطع فيديو لنجل الفنان السعودي محمد عبده، عبدالرحمن، وهو يغني مقطعا من إحدى أغاني والده.

وغنى عبدالرحمن محمد عبده، مقطعا من أغنية ”كل ما نسنس“ خلال استضافته ببرنامج “ليالي رمضان”، الذي قدمته الفنانة إلهام علي وخالد صقر على قناة mbc1.

وحظي الفيديو بإعجاب كثير من الناشطين، الذين رأوا أن عبدالرحمن غنى بطريقة وصوت يشبهان إلى حد كبير والده.

وشارك حساب في تويتر باسم ”لورا الشريف“ نشر الفيديو مرفقا بسؤال ”ايش رايكم في صوته؟“.

ايش رايكم في صوته؟

ولد محمد عبده #عبدالرحمن_محمد_عبده pic.twitter.com/4Dph3JcEju — LORA Al Shareef (@L0RAus) May 3, 2022

ليرد عليها حساب باسم ”لورا“ ”رهيب لو يتدرب يكون خليفة ابوه“.

رهيب لو يتدرب يكون خليفة ابوه — 🌻Amal🌻 (@mema_J98) May 3, 2022

وقال عبدالله عبدالرسول في تغريدة تعليقا على صوت عبدالرحمن ”موهبة جميلة واحساس أجمل وحضور بهي

أبن الوز عوام ، وايضا تقول العرب هذا الشبل من ذاك الأسد .“

موهبة جميلة واحساس أجمل وحضور بهي أبن الوز عوام ، وايضا تقول العرب هذا الشبل من ذاك الأسد .#عبدالرحمن_محمد_عبده pic.twitter.com/PNiNidTRDg — Abdullah Abdrasol (@AbdullhAbdrasol) May 3, 2022

أما جلال حاجي فقال معبرا عن إعجابه ”يقال ابن الوز عوام فهل المقوله صحيحه؟ ابن الفنان محمد عبده… عبدالرحمن يغني من اغاني والده“.

يقال ابن الوز عوام فهل المقوله صحيحه؟ ابن الفنان محمد عبده… عبدالرحمن يغني من اغاني والده. pic.twitter.com/EURxYuuEdS — JALAL HAJI " ابومحمد " (@sooralwatan) May 3, 2022

وكذلك رأت بنت نجد قائلة: ”عبدالرحمن ولد محمد عبده صوته يشبه صوت ابوه.“

#محمد_عبده

عبدالرحمن ولد محمد عبده صوته يشبه صوت ابوه . pic.twitter.com/M95gs5SLIv — بنت نجد🕊️ 🇸🇦 (@jam_2030) May 3, 2022

أما قاسم عبدالقادر فأضاف جديدا عندما كشف عن أن هناك شقيقا لعبدالرحمن هو الآخر يملك حنجرة ذهبية ”نجل فنان العرب الكبير / عبدالرحمن

•كلمات:دايم السيف(الامير الشاعر خالد الفيصل)

•لحن: محمد عبده

•يقال-والله أعلم-أن شقيقه أيضا يملك حنجرة ذهبية أيضا“.

نجل فنان العرب الكبير / عبدالرحمن👌 •كلمات:دايم السيف(الامير الشاعر خالد الفيصل)

•لحن: محمد عبده •يقال-والله أعلم-أن شقيقه أيضا يملك حنجرة ذهبية أيضا 👌👌🌺🤫🤫🤫 pic.twitter.com/STiF4SipA0 — Qasemalqaderi قاسم عبدالقادر (@qasemalqaderi) May 3, 2022

ويأتي التفاعل مع مقطع الفيديو متازمنا مع ردود فعل متباينة على تصريحات لمحمد عبده أدلى بها مؤخرا حول الفنانين الراحلين أبو بكر سالم وطلال مداح.

ووصف محمد عبده خلال لقاء رمضاني، لحن أغنية الفنان الراحل طلال مداح ”وطني الحبيب“ بـ“المسروق“، واعتبر أن الفنان الراحل أبوبكر سالم لم يترك ”إرثا وطنيا“ في الفن.

وقدم الفنان السعودي، الأحد الماضي، اعتذاره بشأن تلك التصريحات، قائلا في مقطع مصور ”أتقدم بالاعتذار منهما (أبو بكر سالم وطلال مداح) ولجميع عشاقهما وجميع أهلهما وذويهما، لأنه في مقابلة من المقابلات الرمضانية التي كانت حادة، أرجو السماح وأرجو من مريديهم وأحبائهم ومشجعيهم أن يعذروني في ذلك التعبير الذي كان فقط فنيا، وبما أن المقابلة كانت حادة وكان هذا أسلوبها وتقديمها بهذا الشكل إلا أنها كانت قاسية، وأقر بذلك، وبما أنها خرجت تماما عن نطاقها الفني المفهوم للناس، أتقدم بالاعتذار منكم ومنهما، وقد كانا يلتمسان لي الأعذار، في مزاحنا وهزلنا وجدنا، رحمة الله عليهم جميعا أساتذة أفاضل لا يُدق في سهمهم فنيا وأخلاقيا..“