وفاة جامعة الأعمال الفنية التشيكية ميدا ملادكوفا عن 102 عام

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

توفيت، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 102 عام، جامعة الأعمال الفنية التشيكية المغتربة ميدا ملادكوفا التي دعمت فناني تشيكوسلوفاكيا الشيوعية خلال الحرب الباردة، على ما أعلنت مؤسستها.

وواظبت ملادكوفا منذ ستينات القرن العشرين على شراء أعمال لفنانين تشيكيين معاصرين كانوا يعانون في ظل النظام الشيوعي الذي فرضته موسكو، وكانت الراحلة تنظم معارض لهؤلاء الفنانين وتوفر لهم منحا دراسية.

وجاء في تغريدة لمدير مؤسسة يان وميدا ملادك جيري بوسبيسيل نشرت، اليوم الثلاثاء: ”لقد رحلت اليوم ميدا ملادكوفا، إحدى أبرز النساء في تاريخنا الحديث“.

وغادرت ملادكوفا تشيكوسلوفاكيا إلى سويسرا بعد وصول الشيوعيين إلى السلطة، العام 1948. درست تاريخ الفن في باريس من العام 1955 إلى 1960، حيث أسست دار نشر وبدأت بجمع لوحات لمواطنها فرانتيشيك كوبكا الذي أقام أيضا في فرنسا.

وانتقلت ملاديكوفا، العام 1960، إلى واشنطن مع زوجها يان ملاديك، وهو اقتصادي كان يعمل في صندوق النقد الدولي. واشتريا أكثر من 200 لوحة لكوبكا، رائد الفن التجريدي. وفي نهاية الستينات، بدأت ملادكوفا بالعودة إلى تشيكوسلوفاكيا وجمع أعمال الفنانين المحليين.

عادت ملادكوفا نهائيا إلى بلدها بعد سقوط النظام الشيوعي، العام 1989. وقد تبرعت بكامل مجموعتها لبلدية العاصمة براغ بعد وفاة زوجها في العام نفسه.

وحولت مؤسستها مبنى تاريخيا في وسط براغ إلى متحف كامبا الذي يضم معرضا دائما لأعمال كوبكا. وقُلّدت الراحلة وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي، العام 2012.