ياسر جلال: لن أعتزل بعد تجسيد دور السيسي في الاختيار 3

رد الفنان المصري ياسر جلال على شائعات اعتزاله التمثيل بعد تجسيده شخصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار الذي أذيع خلال شهر رمضان المنصرم.

ونفى الممثل المصري، خلال استضافته في برنامج ”مع فاطمة مصطفى“ على إذاعة ”9090“ المحلية، صحة تلك الشائعات، معتبرا أن نجاحه في أداء شخصية السيسي يلزم عليه تدعيم ذلك النجاح في أدوار أخرى.

وقال جلال: ”القائمون على صناعة الإعلام والفن في مصر قيادات في قمة الثقافة والمعرفة والفهم، وهم أول من أبلغوني أنني ممثل شاطر وأن هذا لن يكون آخر دور أقدمه، وسأعود لتأدية أدوار مختلفة كما كنت أقدم قبل مسلسل الاختيار 3″، وفق موقع المصري اليوم المحلي.

وأضاف، حسب المصدر نفسه: ”العمل الفني منتج يدخل البيت، لذلك نراعي معايير المتلقي، ونلتزم بمعايير رقابية ومجتمعية، خاصة أن مصر لديها جيش قوي من الفنانين يعدون هم قوة مصر الناعمة، وأحب أن أحيي كل زملائي الفنانين وأنا فخور بانتمائي للوسط الفني المصري“.

وكشف الفنان المصري جانبا من كواليس ترشيحه لأداء شخصية الرئيس المصري في مسلسل الاختيار، مشيرا إلى أنه تفاجأ بذلك العرض ولم يكن مصدقا له في البداية.

ولفت جلال إلى أنه ”لم يكن خائفا من أداء الشخصية، لكنه كان خائفا من عدم القدرة على الإقناع“، مرجعا ذلك لكون تجسيد شخصية حقيقية من أصعب المهام التي تواجه الممثل.

وحظي مسلسل الاختيار في جزئه الثالث بمتابعة واسعة في مصر والعالم العربي خلال شهر رمضان الماضي، لاسيما مع بثه تسريبات حقيقية لتسجيلات خاصة بقيادات جماعة الإخوان في فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي.