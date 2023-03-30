حقيقة خطوبة الفنانة العراقية روان مهدي من الكويتي فهد الصالح
نفت الفنانة العراقية روان مهدي مساء الأربعاء، خبرًا متداولًا حول خطوبتها من الفنان الكويتي فهد الصالح.
جاء ذلك بعد تداول أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بخطوبة الثنائي، خاصة بعدما نشر فهد الصالح صورة عبر حسابه في "سناب شات" تجمعه بروان مهدي وأرفق معها تعليقًا برمز تعبيري لخاتم الخطوبة.
وقالت مهدي في تصريح نقله موقع “ET بالعربي”، إن الصورة التي نشرها الصالح كانت من أيام تصوير مسلسل "دفعة لندن" الذي جمعهما معًا، نافية خطوبتهما.
وعن مناسبة نشر الصورة في الوقت الحالي، خاصة بعد مرور أيام طويلة على التقاطها، ذكرت الفنانة العراقية أن نشرها الآن تزامن مع عرض أحداث المسلسل خلال شهر رمضان المبارك.
يشار إلى أن مسلسل "دفعة لندن"، جمع الثنائي ضمن فريق العمل بجانب الفنانين ليلى عبد الله، ووسام حنا، وناهد السباعي، وحمد أشكناني، ولولوة الملا، وناصر الدوسري وآخرين.
ويتحدث المسلسل، الذي يُعرض على محطة "إم بي سي 1" ومنصة "شاهد"، عن مجموعة من الطلبة العرب الذين ينتقلون إلى مدينة لندن للدراسة خلال فترة الثمانينيات حاملين معهم أفكارهم وتقاليدهم وأحلامهم المختلفة، لتبدأ حكايات الحب والغيرة والمؤامرات.
يُذكر أن العمل من إخراج محمد بكير، وتأليف الكويتية هبة حمادة.