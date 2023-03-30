حقيقة خطوبة الفنانة العراقية روان مهدي من الكويتي فهد الصالح

نفت الفنانة العراقية روان مهدي مساء الأربعاء، خبرًا متداولًا حول خطوبتها من الفنان الكويتي فهد الصالح.

جاء ذلك بعد تداول أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بخطوبة الثنائي، خاصة بعدما نشر فهد الصالح صورة عبر حسابه في "سناب شات" تجمعه بروان مهدي وأرفق معها تعليقًا برمز تعبيري لخاتم الخطوبة.

وقالت مهدي في تصريح نقله موقع “ET بالعربي”، إن الصورة التي نشرها الصالح كانت من أيام تصوير مسلسل "دفعة لندن" الذي جمعهما معًا، نافية خطوبتهما.

وعن مناسبة نشر الصورة في الوقت الحالي، خاصة بعد مرور أيام طويلة على التقاطها، ذكرت الفنانة العراقية أن نشرها الآن تزامن مع عرض أحداث المسلسل خلال شهر رمضان المبارك.