أبرزهم حلمي والسقا.. 4 أفلام تعيد كبار النجوم للسينما في موسم عيد الفطر

استقبلت دور السينما في مصر والعالم العربي أول أيام عيد الفطر 4 أفلام سينمائية جديدة يعود معها كبار النجوم وعلى رأسهم أحمد حلمي وأحمد السقا للشاشة الفضية بعد غياب لعدة سنوات منذ آخر أعمال أطلوا بها على الجمهور.

وانقضى الموسم الدرامي الرمضاني، الذي شهد العديد من المسلسلات المصرية والخليجية والمشتركة، وسط حالة من الجدل، فرضتها طبيعة المواضيع والأفكار التي طرحتها حلقات تلك المسلسلات طوال الشهر الفضيل.

وحققت مسلسلات الكوميديا وعلى رأسها مسلسل ”الكبير أوي 6“ للفنان أحمد مكي ومسلسل ”مكتوب عليا“ للفنان أكرم حسني، نجاحاً كبيراً خلال عرضها، وفق ما عبر عنه متابعون ونقاد إلى جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وواجهت عدة مسلسلات أخرى مثل ”فاتن أمل حربي“ لنيلي كريم و ”من شارع الهرم إلى..“ لهدى حسين ونور الغندور وغيرها بالعديد من الانتقادات بسبب المضمون الذي قدمته والمشاهد التي حوتها وكانت مثار جدل متصاعد طوال عرض المسلسلات.

ويعود أحمد السقا، الذي شارك في رمضان ضمن مسلسل ”الاختيار 3″، في موسم عيد الفطر إلى السينما بفيلم ”العنكبوت“ الذي تأجل على مدار عامين، وتشاركه فيه البطولة مواطنته الفنانة منى زكي، وهو فيلم من عينة أفلام الحركة والإثارة، ليعود الثنائي لتقديم عمل فني مشترك بعد سلسلة من الأفلام الناجحة التي جمعتهما سابقاً.

ويشارك أحمد حلمي زوج منى زكي في عيد الفطر بفيلم ”واحد تاني“ وهو الأول له منذ أكثر من عامين، حين عرض فيلمه الأخير ”خيال مآتة“ الذي لم يحقق النجاح الذي اعتاد عليه حلمي وجمهوره، علماً أن آخر ظهور لحلمي كان في مسلسل ”الاختيار 2“ بمشهد واحد مؤثر نال إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويخوض الفنان أحمد زاهر ثاني بطولاته السينمائية بعد فيلم ”زنزانة“ الذي عرض في العام 2020، حيث يشارك في موسم عيد الفطر بفيلمه الجديد ”فارس“، الذي تشاركه البطولة فيه الفنانة منة فضالي.

ويقدم الفنان الكوميدي علي ربيع أحد نجوم ”مسرح مصر“ خلطة فنية بعنوان ”زومبي“ من إنتاج السبكي، ورغم شهرة ربيع الواسعة في عالم الكوميديا إلا أن الفيديو التشويقي الذي سبق عرض الفيلم نال انتقادات بسبب ما اعتبروه سطحية في الفكرة التي يقدمها الفيلم كما ظهر من اللقطات المعروضة.

وكانت مفترضاً أن تنافس الفنانة هيفاء وهبي نجوم الصف الأول السابقين بفيلمها الجديد ”أشباح أوروبا“ الذي انسحب من السباق في اللحظات الأخيرة، رغم الإعلان عن جاهزيته للعرض في دور السينما.