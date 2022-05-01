بعد اتهام خطيبته باستغلاله ماديا.. السعودي مهند الحمدي يرد

بعد الهجوم الحاد وموجة الانتقادات التي طالت الفاشينيستا اللبنانية فرح مراد، دافع الفنان مهند الحمدي عن خطيبته وتشكيك البعض في صدق حبها له واتهامها بمحاولة استغلاله ماديا.

وتعرض الثنائي لموجة من الانتقادات، واتهم البعض فرح مراد بالطمع في ثروة خطيبها السعودي والخروج عن العادات والتقاليد؛ وهو ما استفز مهند الحمدي للرد على تلك التعليقات.

ونشرت الفاشينيستا اللبنانية فرح مراد، صورة لها مع خطيبها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة بسيطة بيضاء، بينما ظهر مهند الحمدي بإطلالة كلاسيكية سوداء.

وعلقت فرح مراد على الصورة قائلة: ” إلى ماذا تنظرون كلكم؟”، ليرد مهند الحمدي على منشورها، قائلًا:” مليكتي”.

وهاجمت بعض التعليقات فرح مراد، حيث علقت إحدى المتابعات قائلة: “أشوف غرابتك واستباحتك للحرام بصراحة”، لترد عليها خطيبة مهند الحمدي قائلة:” طوبى للغرباء”.

تعليق فرح مراد استفز معلقة أخرى لترد عليها قائلة: “وإيه ده دي مقولة الشيخة فرح ولا إيه؟، اتجوزوا مدني عرفي شرعي ووقت ما حد ينتهي رغبته بـ الاستمرار، اتفضلوا زي كل خلق الله، لكن معملش الحرام جهرًا واتباجح ع الخلق كمان”، لترد عليها عارضة الأزياء اللبنانية بشدة، معلقة: ”روحي ربي عيالك.. الله لا يسيئك”.

وواصلت فرح مراد الرد على الانتقادات، إلا أن بعض التعليقات شككت في نواياها تجاه خطيبها السعودي، قائلة: “هذه ما تبي منك إلا فلوس مثل ليلى إسكندر وبعد ما تخلص وتصير أم مواطن ترميك”.

واستفز التعليق مهند الحمدي ليخرج عن صمته ويرد على التعليق، مؤكدا أنه لا يمانع من استغلال خطيبته له في محاولة لإحراج المتابعين والتأكيد على ثقته فيها، قائلا: ”تفداها تحت رجولها كل الفلوس اللي عندي”.

وانتشر في الأيام الأخيرة خبر انفصال مهند الحمدي عن فرح بسبب فيديو تم تداوله بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الفنان السعودي نفى هذا الأمر من خلال نشر صورة تجمعه بحبيبته عبر خاصية الستوريز، معبّرًا عن سعادته بحبّها واهتمامها.

يذكر أن فرح مراد هي فاشينيستا لبنانية تهتم كثيرًا بمجال الموضة والأزياء لذلك شاركت في برنامج تحدي الفاشينيستا ”Beauty Match“، وتبلغ من العمر 30 عاما حسب ما أعلنت عنه خلال البرنامج، أي أنها أكبر من مهند الحمدي بقرابة الـ3 سنوات لأن مهند الحمدي من مواليد يناير 1993.

وعلى الصعيد الفني، كان الحمدي قد أوضح سبب غيابه عن السباق الرمضاني هذا العام، لافتا إلى أنه قرر أخذ استراحة من المسلسلات الرمضانية.

ووصف الحمدي فترة غيابه بـ”استراحة محارب”، مشيرًا إلى أنه يمشي عكس التيار، ويعاند الحركة النمطية السائدة في المسلسلات، مؤكدًا أنه يشعر بالملل من التكرار الذي يراه في السيناريوهات.

ولفت الحمدي إلى أن تحضير أي مسلسل يتطلب الكثير من الجهد والوقت، مؤكدًا أن البعض يريد إنجاز 30 حلقة في 60 يوما، وهو أمر غير منطقي أبدًا.

وأوضح الحمدي، أنه يحضر أعمالا قوية لجمهوره، لكنه لن يفصح عن تفاصيلها أبدًا، قائلا: “دامني مختفي خليني مختفي.. أجيكم عالخفيف بعدين أصدمكم”.