وليد توفيق: علي حميدة أساء للفن العربي.. ووائل كفوري نجم لبنان الأول

قال المطرب اللبناني وليد توفيق، إن الممثل والمطرب المصري الراحل علي حميدة، أساء للفن العربي، نتيجة طريقة غنائه وأدائه على المسرح، مشيرًا إلى أنه كان لا يفضل أن يظهر الفنان بتلك الطريقة.

جاء ذلك في معرض رده على الإعلامي السعودي علي العلياني بعد حلوله ضيفًا في برنامج ”مراحل“ المذاع على فضائية ”sbc“ السعودية، حول الفنان الذي أساء للفن العربي.

وأضاف المطرب اللبناني أن الراحل علي حميدة لم يقدم _من وجهة نظره_ شيئا جيدا سوى أغنية (لولاكي) ”التي تعد من أجمل الأغاني عن مصر“، لكنه لم يقدم بعدها سوى أعمال وأغان لم تعجبه.

وأكد توفيق تقديره وحبه الشخصي للفنان المصري الراحل، مشيرًا إلى أن انتقاده يقتصر فقط على حياة “حميدة” الفنية والأعمال التي قدمها وكذلك طريقة ظهوره.

وخلال اللقاء عرض مقدم البرنامج على وليد توفيق صورًا للفنانين اللبنانيين عاصي الحلاني ووائل كفوري وراغب علامة، وطلب منه اختيار فنان لبنان الأول من بينهم.

وأجاب “توفيق”، بأن ”الفنانين الثلاثة من النجوم الكبار ومن نجوم الصف الأول في بلده لبنان، ولكنه يرى أن وائل كفوري هو فنان لبنان الأول في الوقت الحالي“.

وتطرق الحديث عن ثروة توفيق وما جناه في مسيرته الفنية وكذلك ما فقده في المصارف اللبنانية، كاشفًا أن رصيده في البنوك يتجاوز حاجز الـ20 مليون دولار.

وأكد وليد توفيق أنه فقد جميع ما جناه خلال مسيرته الفنية في المصارف اللبنانية، بعد الأزمة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يحصل على وعود بعودة أمواله لاحقًا عقب تحسن الأحوال في بلاده.

كما كشف الفنان اللبناني خلال اللقاء عدة أمور حول حياته الشخصية وقصة زواجه من جورجينا رزق، قائلًا إن زواجه في بدايته كان ”عرفيًّا“ ولم يكن بطريقة رسمية، وذلك بسبب ظروف معينة (لم يكشف تفاصيلها).

وأضاف أن “الزواج في السر ”العرفي“ لم يستمر وعقب مدة قصيرة وثق الزواج وسافر مع زوجته وأعلن الزواج منها رسميًّا“.