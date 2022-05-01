وليد توفيق: علي حميدة أساء للفن العربي.. ووائل كفوري نجم لبنان الأول

قال المطرب اللبناني وليد توفيق، إن الممثل والمطرب المصري الراحل علي حميدة، أساء للفن العربي، نتيجة طريقة غنائه وأدائه على المسرح، مشيرًا إلى أنه كان لا يفضل أن يظهر الفنان بتلك الطريقة.
جاء ذلك في معرض رده على الإعلامي السعودي علي العلياني بعد حلوله ضيفًا في برنامج ”مراحل“ المذاع على فضائية ”sbc“ السعودية، حول الفنان الذي أساء للفن العربي.
وأضاف المطرب اللبناني أن الراحل علي حميدة لم يقدم _من وجهة نظره_ شيئا جيدا سوى أغنية (لولاكي) ”التي تعد من أجمل الأغاني عن مصر“، لكنه لم يقدم بعدها سوى أعمال وأغان لم تعجبه.
وأكد توفيق تقديره وحبه الشخصي للفنان المصري الراحل، مشيرًا إلى أن انتقاده يقتصر فقط على حياة “حميدة” الفنية والأعمال التي قدمها وكذلك طريقة ظهوره.
#مراحل_وليد_توفيق | علي حميده أساء للفن من وجهة نظري@WalidToufic@Ali_Alalyani
#قناة_SBC pic.twitter.com/lVQINYtVzk
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 30, 2022
وخلال اللقاء عرض مقدم البرنامج على وليد توفيق صورًا للفنانين اللبنانيين عاصي الحلاني ووائل كفوري وراغب علامة، وطلب منه اختيار فنان لبنان الأول من بينهم.
وأجاب “توفيق”، بأن ”الفنانين الثلاثة من النجوم الكبار ومن نجوم الصف الأول في بلده لبنان، ولكنه يرى أن وائل كفوري هو فنان لبنان الأول في الوقت الحالي“.
#مراحل_وليد_توفيق | وائل كفوري هو فنان لبنان الأول في هذه المرحلة @waelkfoury @WalidToufic@Ali_Alalyani#قناة_SBC pic.twitter.com/bj8DwqHbEd
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) May 1, 2022
وتطرق الحديث عن ثروة توفيق وما جناه في مسيرته الفنية وكذلك ما فقده في المصارف اللبنانية، كاشفًا أن رصيده في البنوك يتجاوز حاجز الـ20 مليون دولار.
وأكد وليد توفيق أنه فقد جميع ما جناه خلال مسيرته الفنية في المصارف اللبنانية، بعد الأزمة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يحصل على وعود بعودة أمواله لاحقًا عقب تحسن الأحوال في بلاده.
#مراحل_وليد_توفيق | فقدت أموالي في المصارف اللبنانية.. ولدي حالياً 20 مليون دولار فقط @WalidToufic@Ali_Alalyani
#قناة_SBC pic.twitter.com/uSuDp13Qug
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 30, 2022
كما كشف الفنان اللبناني خلال اللقاء عدة أمور حول حياته الشخصية وقصة زواجه من جورجينا رزق، قائلًا إن زواجه في بدايته كان ”عرفيًّا“ ولم يكن بطريقة رسمية، وذلك بسبب ظروف معينة (لم يكشف تفاصيلها).
وأضاف أن “الزواج في السر ”العرفي“ لم يستمر وعقب مدة قصيرة وثق الزواج وسافر مع زوجته وأعلن الزواج منها رسميًّا“.
#مراحل_وليد_توفيق | زواجي في البداية كان عرفي وبعد ذلك ثبتنا الزواج @WalidToufic@Ali_Alalyani
#قناة_SBC pic.twitter.com/4kfI1Gauf8
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 30, 2022