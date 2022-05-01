مي العيدان تنتقد على الدوحان مؤلف مسلسل "أمينة حاف"

انتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، المؤلف علي الدوحان، بسبب ضعف المستوى الفني لمسلسل ”أمينة حاف“، مشيرة إلى أنه ”ليس هناك أي خلاف شخصي بينهما“.

وقالت العيدان، خلال برنامجها ”كشف حساب“، والذي يعرض عبر منصة ”نكست“: ”سبب نجاح أمينة، حاف في الجزء اللي طاف، وما توفق في الجزء الثاني.. في الأساس هو ليش نجح، الجزء الأول ترى مو من عظمته، تراه عادي، عمل من أعمال علي الدوحان“.

وأضافت ”علشان الناس اللي تيجي تقوللي، أنا ما عندي خلاف مع علي الدوحان، وأعتقد أن علي الدوحان، لو يطلع هو بنفسه يعتقد أن علاقتي به ودية وما عندي أي خلاف معه، لكن أنا لا أجامل في عمل حتى لو كان عملي“.

واستكملت العيدان ”أنا لو عندي عمل وبيطلع وما يعجبني والله أنا أول واحده انتقده، هذا شغل، ما فيه والله انا احل فلان وعلان وما دري شنو الكلام الفاضي، هذا شغل، تقييم، يا زين يا مو زين“.

مي العيدان تنتقد علي الدوحان مؤلف مسلسل أمينه حاف https://t.co/vFF6XlnLxK عبر @YouTube#امينة_حاف2 — مي العيدان (@mayal3eidan) April 30, 2022

كما هاجمت مي العيدان مواطنتها الممثلة هند البلوشي؛ وذلك على إثر الخلاف الحاصل بينها وبين الفنانة حياة الفهد، إذ تتهم البلوشي، بسببه بعض الأطراف بالتآمر عليها.

وطالبت العيدان، هند البلوشي، بالتحول إلى كتابة السيناريو أو الإخراج كحل أفضل لها، بدلًا من الاستمرار في انتقاد زملائها في الوسط الفني.

وقالت العيدان ”أطلت حياة الفهد، في برنامج (بيبان عبدالرحمن)، ورفضت نقد هند البلوشي لمسلسل (مع حصة قلم).. وفعلا كلامها صحيح الفنانة الكبيرة حياة الفهد، يا جماعة مليون مرة قلنا الفنان لا يمكن أن يكون ناقدا، لا يحق للفنان أن يقيّم الزملاء“.

ووجهت كلامها لهند، قائلة: ”هند، كان ممكن تروحين تدرسين إخراج، كان ممكن تدرسين كتابة السيناريو والحوار، ولكن النقد على الفنان؟.. لا أدري على أي مبدأ هند البلوشي، طلعت وقالت إنها الفنانة الوحيدة اللي ماخذة شهادة، لا يا ماما سعاد عبدالله، عندها شهادة ومريم الصالح، عندها شهادة، فنانات كثيرات كويتيات عندهن شهادات وليس هند البلوشي، فقط“.

وأضافت ”أنا عندي هند البلوشي، خسرت الكثير من اسمها من يوم دشت سوالف النقد؛ وهذا لأنه خطة غير مدروسة من هند، وعندما تقول يحفرولي يبون يوقفوني وما يبوني اشتغل، وهاي ثاني سنة أقعد، أنتي يا هند قعدتي في البيت بسبب النقد؛ لأنك انتقدت زملاءك ومنتجين قاعدين يشغلونك في مسلسلات“.