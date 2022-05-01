متابعو "الكبير أوي 6" يتفاعلون مع رقصة أحمد سعد و"حزلقوم"

تفاعل متابعو مسلسل الكبير قوي الذي يلعب دور البطولة فيه الفنان أحمد مكي مع ظهور الفنان أحمد سعد في الحلقة التاسعة والعشرين من المسلسل.

وشهدت الحلقة الكثير من المواقف الكوميدية، إذ ظهر أحمد سعد من خلال مهرجان المزاريطة السينمائي.

وظهر أحمد مكي ”حزلقوم“ مع أحمد سعد وهما يؤديان رقصة في المهرجان، وقال مكي إنه درب أحمد سعد على رقصة جديدة لأغنيته بحبك يا صاحبي.

حزلؤوم و أحمد سعد في مهرجان المزاريطه السينمائي ( بحبك يا صاحبي ) 🤣😂😂🤣 pic.twitter.com/aBeUSpm1i4 — alhabar_1 (@alhabar_1) May 1, 2022

وقال مغرد على موقع تويتر إن ”أحمد مكى عالمي مش ممكن الكوميديا بالجمال ده وأحمد سعد مبدع أحلى وأجمل مشهد فى الكبير أوى كوميديا فوق الخيال“.

فيما قال آخر معجب بالمشهد على ما يبدو “ لا لا لا كله كوم وثنائي احمد سعد وحزلقوم كوم تاني خالص“.

وقالت مغردة إنها كانت“معدية فى الصالة بالصدفة شفت مشهد أحمد سعد وحزلقوم على أغنيه بحبك يا صاحبى وضحكت جدا“.

وقال ”حزلقوم“، إنه درب أحمد سعد على رقصة جديدة لأغنيته بحبك يا صاحبي، وذلك خلال وجودهما على السجادة الحمراء في ”مهرجان المزاريطة السينمائي“، كما كشف ”حزلقوم“ لسعد السبب وراء سخرية الجمهور من رقصته على أغنية صدقيني، وقال له إنه لم يقدمها بالشكل الصحيح.

وكان عدد من الفنانين مشوا على السجادة الحمراء في ”مهرجان المزاريطة“ كضيوف شرف، ومنهم فتحي عبد الوهاب، شيرين رضا، محمد ممدوح، هنادي مهنا، ومحمد سلام، وإياد نصار.

والتقى الفنان محمد ممدوح في ”مهرجان المزاريطة“ بـ“حزلقوم“ رئيس المهرجان الذي حدثه عن مشاريعه العالمية.

وقال ”حزلقوم“ إنه يؤمن بالعلامات وأن لقاءهم جاء ليعرض عليه فيلمه الجديد وقال ”عايز أنتشلك عايز اعملك نقلة وألمعك“، فسأله ممدوح عن قصة الفيلم فرد ”حزلقوم “ عليه ستقدم قصة حياتي، وتابع ”هتقدم دوري وأنا صغير ودوري كشاب في تانية ثانوي والراجل بتاع النور“.

ويشارك أحمد مكي في بطولة مسلسل الكبير أوي 6 ، محمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد، وسما إبراهيم، ومحمد أوتاكا، والعمل من تأليف مصطفى صقر، أما الإخراج فكان لأحمد الجندي.

كانت محكمة القضاء الإداري في مصر، قضت في الـ17 من أبريل/ نيسان الجاري، بترك الخصومة في الدعوى التي أقامتها الدكتورة كوثر محمود بصفتها نقيبا للتمريض المصري، والتي طالبت فيها بوقف مسلسل ”الكبير أوي 6″؛ لإساءته إلى مهنة التمريض في الحلقة السادسة.