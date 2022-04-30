وداع مؤثر للمسلسل السعودي "سكة سفر" ومطالب بجزء ثان

تصدر الحديث عن المسلسل السعودي الرمضاني ”سكة سفر“، منصات مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مع بث حلقته الأخيرة مساء السبت، وسط مطالب من جمهور المسلسل الكبير بتحضير جزء ثان منه بعد إعجاب ومشاهدات لافتة حصدها خلال عرضه.

ووصف مغردون سعوديون، المسلسل باللطيف والعفوي، حيث حرصوا على متابعته طوال أيام الشهر الفضيل، وسط إشادة بأبطاله الثلاثة ومخرجه.

وقال الكاتب السعودي عبدالله ثابت، إنه ”مسلسل جميل ومختلف، كوميديا بسيطة ونظيفة وخفيفة، بلا تهريج أو افتعال، العلامة الكاملة، وتحية للثلاثي الرائع، وبركة أيضاً! #سكة_سفر“.

وطالب فريق آخر بتحضير جزء ثان من المسلسل بعد نجاح جزئه الأول، وظل بعد كل حلقة يلقى ثناءً من المشاهدين في المملكة، بالتزامن مع إشادات مماثلة في مقالات وتقارير بوسائل الإعلام المحلية.

وحضر مخرج المسلسل أوس الشرقي، وأبطاله الثلاثة، صالح أبو عمره ومحمد الشهري وسعد عبد العزيز، وسط هذا الاحتفاء، وشاركوا الجمهور مشاعرهم في نهاية العرض.

وكتب مخرج المسلسل أوس الشرقي عبر حسابه على ”تويتر“، ”في أشياء ما تنشرا بفلوس، السعادة اللي نحن فيها بسببكم أنتم، الجمهور العظيم اللي دعمنا وشاركنا بحب كل لحظة من أول يوم برمضان، شكرا من القلب #سكة_سفر“.

وجرى تداول عبارة ”في أشياء ما تنشرى بفلوس“ على نطاق واسع بين جمهور المسلسل، وقد وردت في المشاهد الأخيرة من المسلسل بعدما قرر الأخوة خالد وناصر ووليد، التراجع عن بيع الاستراحة التي يملكونها، التي كانت المكان الذي تدور فيه أحداث المسلسل الكوميدي.

وكتبت إحدى المغردات من بين كثر طالبوا بجزء ثانٍ للمسلسل ”اشوى ماباعوا علشان يكون له جزء ثاني بإذن الله“.

وقالت أخرى في سياق مماثل ”بعد الحلقة الأخيرة، اقولها وبالفم المليان هذا العمل اللي رجع المشاهد يتابع التلفزيون، بعد ما مرت علينا أعمال بمثابة تهريج، لكن سكة سفر احترم المشاهد ظهروا بطبيعتهم وعفويتهم، سكة سفر ضروري يكون فيه جزء ثاني احس صار المسلسل اساسي بيومي“.

وحضر الفنان صالح أبوعمره، الذي جسد دور الأخ الأكبر صالح خلال الاحتفاء الواسع بالمسلسل، وقال في تغريدة ”#سكة_سفر اليوم كانت آخر حلقة واخر قصة وأجمل ذكرى لنا معكم خلال الموسم الرمضاني شكراً على حبكم شكراً على دعمكم ونراكم بإذن الله في أعمال قادمة“، قبل أن يشارك رابط أغنية شعبية غناها الأخوة الثلاثة في آخر مشاهد المسلسل وأكثرها تأثيراً.

ونشرت إحدى المغردات ذلك المشهد، الذي يغني فيه الأخوة الثلاثة، وكتبت معلقةً ”عشان كذا حبينا المسلسل، كل شيء فيه يمثلنا، اولها البساطه ومافيه تكلف ولا مبالغة لا بشكلهم ولا لهجتهم ولا حتى تمثيلهم، هالثلاثة مثلّوا حياة شعب #سكة_سفر“.

كما شارك الفنان محمد الشهري مقطع فيديو مؤثرا من تصميم أحد متابعي الممثل، وكتب في تغريدة وداعية للمسلسل ”وصلنا معاكم للحلقة الأخير من #سكة_سفر، شكراً لكم انكم كنتوا معانا في هذي الرحلة وبفضلكم بعد الله العمل تصدر المشاهدة على شاشة mbc، شكرًا لكم على رسائلكم ومشاعركم معانا، شكرًا اصدقائي واخواني اللي ما رح اوفيهم حقهم سعد، صالح، ابو كوديا“.

وتدور أحداث المسلسل، الذي عرضته قناة ”إم بي سي“ حول ثلاثة أخوة شبان ورثوا عن والدهم استراحة على طريق صحراوي تضم محطة وقود وفندقا صغيرا ودكانا، ويستضيفون في كل حلقة عابرا للطريق يشاركهم أحداثا في إطار كوميدي خفيف.

ومن بين ضيوف المسلسل، الفنانة المصرية روجينا، والفنان السوري رشيد عساف، والنجم السعودي عبدالله السدحان، والثنائي خالد صقر وإلهام علي.

وأغنية المسلسل من كلمات الشاعر خالد الكيادي، وألحان همام حسن، وأداء الأخ الأصغر في المسلسل سعد عبدالعزيز، واستغرق تصوير العمل أكثر من 100 يوم، سبقته نحو 5 أشهر عمل لبناء الاستراحة على طريق سفر خارج الرياض.