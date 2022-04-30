إلهام شاهين تكشف أسباب الاستغناء عن مشاهد في مسلسل "بطلوع الروح"

قالت الفنانة المصرية إلهام شاهين إن فريق عمل مسلسل ”بطلوع الروح“ ما زال يصور المشاهد الأخيرة من المسلسل حتى اليوم الأخير في رمضان، موضحة أنهم استغنوا عن بعض المشاهد لضيق الوقت.

وأضافت إلهام شاهين، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أن مسلسل ”بطلوع الروح“ استغرق وقتا طويلا في التصوير، نظرا لاحتوائه على العديد من مشاهد الحركة، وتوقف التصوير أكثر من مرة لظروف، منها خطف المدير المالي للشركة المنتجة صادق رولي.

وأوضحت إلهام شاهين أنه بسبب ضيق الوقت تم تأجيل عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل على منصة شاهد، حيث كان من المقرر أن تُعرض السبت، على أن تعرض الأحد.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنه بسبب ضيق الوقت تم الاستغناء عن بعض المشاهد، حيث إنه لم يتبقى سوى يوم واحد على انتهاء الموسم الرمضاني.

وأعلنت شركة إخوان الصباح للإنتاج الفني عن عودة المحاسب صادق رولي، الذي تم اختطافه أثناء تصوير بعض مشاهد مسلسل ”بطلوع الروح“ في منطقة بعلبك بلبنان.

وتمكنت القوات الأمنية بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وشعبة المعلومات ومخابرات الجيش من تحرير صادق رولي المدير المالي لشركة إخوان الصباح منذ أكثر من 20 عاما، والذي اختطف من قبل مسلحين قبل أسبوع، وذلك أثناء تصوير مشاهد من المسلسل في لبنان.

وكانت الأنباء تتحدث عن تعرض الفنان المصري أحمد السعدني للخطف، ليتبين أن من تعرض للخطف هو أحد الموظفين بالشركة المنتجة للعمل.

جاء ذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الأولى من المسلسل الذي أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور طرح ”البوسترات“ الدعائية له، ووجهت له اتهامات بالإساءة إلى الدين الإسلامي.

وأصدرت شركة ”صباح إخوان“ المنتجة للمسلسل آنذاك بيانا رسميا نشرته على تويتر، نفت فيه خطف السعدني، قائلة: ”بعد تداول أنباء عن خطف الممثل المصري أحمد السعدني، عند مفرق بلدة طيبة، تؤكد شركة الصباح إخوان أن السعدني بألف خير والخبر عار من الصحة، إذ إن فريق العمل انتهى اليوم من تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل بطلوع الروح الرمضاني“.

وأكدت الشركة في بيانها ”أن المخطوف هو موظف يعمل لدى شركة الصباح، وأن المنتج صادق الصباح يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية“.

ومسلسل“بطلوع الروح“ 15 حلقة، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.