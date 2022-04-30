بعد شهر على إعلانهما الطلاق.. أحمد حسن وزينب يؤديان العمرة معا

نشر اليوتيوبر المصري أحمد حسن صورة له مع طليقته اليوتيوبر زينب أثناء تأديتهما مناسك العمرة، ما أعطى انطباعا بأن الطلاق بينهما لم يقع كما أعلنا، وأنهما ما زالا متزوجين.

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وكان أحمد حسن قد أعلن، في 30 مارس/ آذار الماضي، انفصاله عن زوجته زينب بعد زواج دام 4 سنوات، أثمر عن إنجاب طفلين، علما أن الثنائي هما من أشهر الأزواج على يوتيوب، ويقدمان محتوى قائما على المقالب واليوميات العائلية.

ونشر أحمد حسن، اليوم السبت، صورة تجمع بينه وبين طليقته زينب وهما يرتديان ملابس الإحرام أمام الكعبة، وعلق عليها قائلا: ”اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفَّسْته، ولا غما إلا أزلته، ولا دَيْنًا إلا قضيته، ولا عسيرًا إلا يسّرته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا مجاهدًا إلا نصرته ولا مظلوما إلا أيّدته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ضالًا إلا هديته“.

وكان المطرب واليوتيوبر المصري عمرو جابر قد علق على طلاق مواطنه اليوتيوبر أحمد حسن لزوجته زينب، معتبراً أن ”طلاقهما لم يحدث وأن إعلان انفصالهما يعتبر خدعة جديدة هدفها جمع مزيد من التفاعل وتحقيق المشاهدات والربح“.

وقال عمرو جابر، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج ”ضرب نار“، المذاع على فضائية ”القاهرة والناس“ المصرية، إن الزوجين اعتادا خداع متابعيهما من خلال فيديوهاتهما سوياً بإعلان خبر انفصالهما، ثم يعلنان بعد فترة أنهما تراجعا، ويتضح في النهاية أن الهدف جمع المشاهدات.

وأضاف اليوتيوبر المصري أنه ”من غير المعقول أن يظهر زوجان عقب انفصالهما بساعات في مقطع فيديو جديد يعلنان فيه تفاصيل طلاقهما، ويقومان بتفعيل خاصية الإعلانات والربح على الفيديو“، مؤكداً أن ”الموضوع واضح أنه خدعة“.

وتابع: ”أنا مش مصدق عشان عملوا حاجات كتير وطلعت كذب، وكل سنة وخاصة في مناسبة عيد زواجهم بيعملوا خدعة زي كدا في فيديو ويعلنوا انفصالهم ويتحدثون عن اكتشاف الخيانة لبعضهم وغيرها من التهم، ثم يتضح بعد ذلك أنها كانت خدعة هدفها جمع مزيد من المشاهدات على حساباتهم وقناة اليوتيوب الخاصة بهم“.

يشار إلى أن اليوتيوبر أحمد حسن أعلن، في 30 آذار مارس الماضي، انفصاله عن زوجته زينب، وذلك بعد مرور 48 ساعة على إدانة محكمة مصرية له في قضية تحرش بإحدى الفتيات، وتغريمه مبلغا ماليا قدره 20 ألف جنيه (1180 دولارا أمريكيا) بتهمة التعدي على فتاة عبر محادثات إلكترونية.