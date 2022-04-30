"أنا أحسن منكم".. مروة راتب تتعرض لانتقادات بسبب سخريتها من جمهورها (فيديو)

تعرضت الفاشينيستا والممثلة السورية مروة راتب لانتقادات من نشطاء مواقع التواصل؛ بسبب سخريتها من جمهورها عبر مقطع فيديو، أشارت خلاله إلى أنها ذهبت إلى الطبيب ليعالجها من الغرور، لكنه أخبرها أنها أحسن من الجميع.

وقالت مروة راتب في فيديو قصير نشرته عبر ”سناب شات“: ”مساء الخير يا سادة، شحالكم عساكم طيبين، اليوم قصدت طبيب ليعالجني من حالة الغرور اللي فيا، الحمد لله اليوم أحس إني أحسن منكم كلكم، مساء الورد، مساء العنجهية، مساء النرجسية، مساؤكم أيقونة الجمال“.

وتلقت مروة راتب العديد من الانتقادات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت إحداهن: ”مسكينة وش اللي وصلها لهلحالة ”، بينما كتبت أخرى: ”لو بس أدري متابعيها شيحسون؟؟ هيك شخصية لو كل واحد عنده عقل براسه ويسويلها إلغاء متابعة راح تنتهي من الوجود”.

وجاء الفيديو الذي نشرته مروة راتب تعليقا على تقليدها في أسلوبها وحديثها ومظهرها من قبل إحدى نجمات برنامج ”ستوديو 22“.

وكانت راتب قد أثارت جدلا واسعا من خلال فيديو بثته عبر حسابها في موقع التواصل ”سناب شات“ بطريقة استعراضية، مروجة لنفسها بشدة، حيث قالت: ”منو يايينا أكيد أجمل نساء الكون وأشدهن فتنة مروة راتب“.

وأعربت في المقطع الذي بثته من أمام أبراج الكويت الشهيرة، عن ”فخرها بنفسها، كونها أقوى مشاهير مواقع التواصل“، معلقة: ”أقوى إنفلونسر وأقوى فاشينيستا (..) مسيكم بالخير أهل الكويت الطيبين من أبراج الكويت تحديدا أحلى مسا“.

وتعرضت مروة راتب لسخرية وانتقادات من قبل عدد كبير من المشاهير؛ بسبب مظهر جسدها، وفيما لم تكترث مروة راتب للكثير من التعليقات، إلا أنها شنت هجوما على الفاشينيستا الكويتية فينيسيا، بعد أن شاركت الأخيرة بالحملة ضد مظهر مروة راتب، ونشرت صورة لها بعد أن قامت بحشو منطقة ردفيها لمحاكاة مظهر ”راتب“ بطريقة ساخرة، كما وضعت صورة في حسابها في ”سناب شات“ على شكل باب له منحنيات، في محاكاة لمظهر الفنانة السورية.

وقالت الفنانة السورية في معرض حديثها عن التزام الصمت حيال تعرضها للتنمر طوال الفترة الماضية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ على خلفية الشكل اللافت لانحناء أردافها عقب إجرائها عملية تجميل، إلا أن ”تنمر“ فينيسيا دفعها للخروج والرد؛ نظرا لأن الفاشينيستا الكويتية سبق أن هاجمت بنفسها ”المتنمرين“.