سمول كابتشينو يكشف عن تكريمه كأفضل مؤثر لعام 2022

أعلن مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي سعد العنزي الشهير بلقب ”سمول كابتشينو“ عن تكريمه من عدة جهات ومنحه لقب ”أفضل مؤثر في السوشال ميديا لعام 2022“.

وقال ”سمول كابتشينو“ عبر مقطع فيديو بثه في حسابه في ”سناب شات“، إنه تم تكريمه من روتانا ومجلة ليلتي وجمعية المنتجين والموزعين السعوديين وغيرهم، وذلك كأفضل مؤثر في السوشال ميديا، معتبرا أن التكريم ”شرف ومبعث فخر واعتزاز“.

وأضاف أن ما جعل لتكريمه أهمية كبرى أنه جاء إلى جانب العديد من الأسماء الفنية الكبيرة على غرار الفنان عبدالله السدحان، مؤكدا أن ”قائمة الفنانين الذين تم تكريمهم كانت كبيرة“.

وبرر المشهور ”سمول كابتشينو“ عدم قدرته على استلام جائزة التكريم وحضوره الحفل؛ لكونه لم يكن قادرا على التواجد في العاصمة الرياض في حينها.

وكان المشهور السعودي قد كشف في وقت سابق عن استعداده لدخول عالم الفن من خلال المشاركة في مسلسل خليجي وذلك بالتزامن مع أنباء عودته للغناء بأغنية جديدة.

وأوضح ”سمول كابتشينو“ أن تصوير المسلسل من المقرر البدء فيه بداية شهر مايو/ أيار المقبل، على أن تكون مواقع التصوير بين السعودية والإمارات.

ولفت العنزي إلى أنها ستكون أول مشاركة فنيه له في مجال الدراما، وأن شخصيته ستكون ذات طابع رومانسي.

وأكد المشهور السعودي أنه يكثف تواجده خلال الفترة الحالية مع المنتجين والمخرجين ونجوم الدراما السعودية، لرغبته في التواجد داخل الوسط الفني والتوجه نحو عالم التمثيل والدراما بشكل مكثف وقوي.

وأضاف أنه يتوقع نجاحا كبيرا للعمل المزمع تقديمه ويراهن عليه وعلى دوره الذي توقع أن يحظى بالنجاح، خاصة مع حجم الإنتاج المتوقع للمسلسل، على حد قوله.

وعلق ”سمول كابتشينو“ على سبب اختياره لدور رومانسي في المسلسل بكونه شخصية متخصصة في الرومانسية والعشق، وأنه تم اختياره في العمل في مجال الفن لأنه متميز في فن الإقناع.

يذكر أن ”سمول كابتشينو“ كان قد دخل في سجال عبر مواقع التواصل مع مواطنته المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية هند القحطاني حول قائمة عرسان ورد اسمه فيها، قيل إن هند وضعتها لتختار من بينها عريسًا لها، إلا أنها نفت ذلك.