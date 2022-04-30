مي العيدان تهاجم هند البلوشي بعد خلافها مع حياة الفهد

هاجمت الإعلامية الكويتية الشهيرة مي العيدان مواطنتها الممثلة هند البلوشي؛ وذلك على إثر الخلاف الحاصل بينها وبين الفنانة حياة الفهد، والذي تتهم البلوشي بسببه بعض الأطراف بالتآمر عليها.

وطالبت مي العيدان هند البلوشي بالتحول إلى كتابة السيناريو أو الإخراج كحل أفضل لها، بدلًا من الاستمرار في انتقاد زملائها في الوسط الفني.

وقالت مي: ”أطلت حياة الفهد في برنامج (بيبان عبدالرحمن)، ورفضت نقد هند البلوشي لمسلسل (مع حصة قلم).. وفعلا كلامها صحيح الفنانة الكبيرة حياة الفهد، يا جماعة مليون مرة قلنا الفنان لا يمكن أن يكون ناقدا، لا يحق للفنان أن ينقد زملاءه“.

ووجهت كلامها لهند قائلة: ”هند كان ممكن تروحين تدرسين إخراج، كان ممكن تدرسين كتابة السيناريو والحوار، ولكن النقد على الفنان؟ لا أدري على أي مبدأ هند البلوشي طلعت وقالت إنها الفنانة الوحيدة اللي ماخذة شهادة، لا يا ماما سعاد عبدالله عندها شهادة ومريم الصالح عندها شهادة، فنانات كثيرات كويتيات عندهن شهادة وليس هند البلوشي فقط“.

وأضافت: ”أنا عندي هند البلوشي خسرت الكثير من اسمها من يوم دشت سوالف النقد؛ وهذا لأنه خطة غير مدروسة من هند، وعندما تقول يحفرولي يبون يوقفوني وما يبوني اشتغل، وهاي ثاني سنة أقعد، أنتي يا هند قعدتي في البيت بسبب النقد؛ لأنك انتقدتي زملاءك ومنتجين قاعدين يشغلونك في مسلسلات“.

وتابعت: ”أحس حسبة هند كانت غلط وكلام حياة الفهد أمانة صحيح، خليها تنقد نفسها صح وأنا عايزة كليب واحد زي الناس هي طلعت فيه، أنا ما أفهمها، مرة تقعد وتتكلم بما يجوز وما يليق وهي تروح تسوي العكس“.

وأردفت مي العيدان: ”الفنان لا يجب أن يتكبر عن الاعتراف بخطئه، وهذا ما تفعله، هند البلوشي فنانة جبارة ونجمة مهمة، ولكن لا أدري هي تمشي بتفكير وعقلية من، والذي يجعلها تظهر بمظهر المغرورة، ومشكلتها أنها تريد أن تنتقد ولا تريد أن ينتقدها الآخرون، وأصبحت هيا الشعيبي 2، أي مشكلة لديها تخرج عالسناب للحديث، وهذا لا يصح“.

وأكدت أن مسلسل ”مع حصة قلم“ سيئ وغير جيد، ولكن اسم حياة الفهد هو من حمله، وإذا حياة الفهد ما تشيل مسلسل وتعطيه نكهة إذًا من اللي تعطيه نكهة أمي ؟ هو سيئ لأنه تأليف علي الدوحان الذي أخذ فرصا في التأليف ومع نجوم أكثر مما أخذته سعاد حسني في السينما، وعلي الدوحان مراهق وكتابته للمراهقين“.