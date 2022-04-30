فجر السعيد تشن هجوماً لاذعاً على أصالة وتتهمها بالشماتة بالموت

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن وجود خلاف شخصي بينها وبين الفنانة السورية أصالة، مستمر حتى الآن، متهمة إياها بالشماتة في الموت وأنها ترحمت عليها عندما مرضت بغرض الاستهزاء بها.

وسخرت فجر السعيد خلال استضافتها من جانب الإعلامية الأخرى مي العيدان، في لقاء تلفزيوني، من الفنانة أصالة، قائلة إن الفنانة السورية تظن أنها ”أعطتها حوبة“ أي أن دعوتها استجيبت بموتها، وأنها تظن نفسها ”السيدة زينب“.

وقالت فجر السعيد: ”أنا عندي خلاف شخصي حاليا مع أصالة لأنها وأنا مريضة نزلت بوست تترحم علي إن أنا مت وفيما معناه إن أنا مت حوبة، يعني هي أعطتني حوبة على أساس انها السيدة زينب، والمستشفى قالها إن ما مسحتي البوست حترفع عليكي قضية لإنها ما تزال حية، فمسحت البوست، وأنا بالنسبة لي لن أغفر لأصالة ما حييت“.

”كل شيء ممكن تتكلمين فيه إلا الموت، وإنتي وحدة انشليتي وضاعت بلدك وانطردتي من بلدك ومريتي بمشاكل عديدة وشفتي بلاوي عديدة ولو نتشمت بيكي كان نقول صار شذي علشان حوبتي وبيصير فيش علشان حوبتي، لكن ما نتشمت فيش“.

ومضت فجر السعيد في هجومها بالقول: “تصريحات أصالة لا تزعجني ولكن ما أزعجني هو صعودها على مسرح في السعودية وقدمت فيه الشكر لدولتي مصر والسعودية، وتجاهلت البحرين التي لولا جواز البحرين ما كانت أصالة دخلت السعودية لأن الجواز السوري عليه إكس”، وكذلك الإمارات التي عاشت فيها لفترة طويلة“.

وأضافت: “أنا التي يحرقني هي ممكلة البحرين التي اعتبرها بلدي الثاني، ولا أقبل تجاهلها أو الإساءة إليها بقصد أو بدون” متابعة: “البحرين بلدي الثاني“.

”اللي يتمنى الموت ويصف آخر أنه مات ويسعد في موت آخر حتى لو كان عدوه هاد بالنسبة لي مو إنسان وبالتالي أصالة ليست إنسانا ولا كلامها له قيمة“.

وأكدت فجر السعيد أنها لا تحب صوت أصالة، وأن الأذن ذائقة، نافية في الوقت ذاته أن تكون قد تقصد أن من يحب صوت أصالة هو بلا ذوق، على حد تعبيرها.

يشار إلى أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد، كانت قد تعرضت لأزمة صحية عام 2019، وظلت بسببها في المستشفى لفترة، وحينها نشرت أصالة نصري عبر حسابها في “إنستغرام” صورة لـ“السعيد“ مع خبر إصابتها بنزيف حاد وتوقف في القلب أثناء خضوعها لعملية جراحية، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.