إعلامي سعودي يتحدث عن سبب تخلي هند القحطاني عن فكرة العريس الأمريكي

تحدث الإعلامي والناقد الفني السعودي المعروف عبدالله سري عن السبب الذي دفع مواطنته مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي المقيمة في الولايات المتحدة الامريكية هند القحطاني، إلى التخلي عن فكرة الزواج من شخص أمريكي وعدم ممانعة زواجها من شخص عربي.

وكانت هند القحطاني قد خرجت سابقاً في أكثر من مناسبة للإعلان بشكل حازم بأنها لن تتزوج من أي شخص عربي الجنسية، وأنها لن تقبل إلا بمواطن أمريكي.

وثارت حملة من الانتقادات ضد المشهورة السعودية هند القحطاني بعد تصريحاتها تلك، حيث اعتبرها البعض أنها تخلت عن أصلها العربي بينما رأى آخرون أنها تسعى لتحقيق مصالح معينة، واعتبر فريق ثالث أن من حقها الزواج ممن ترغب دون تدخل من الغير في حياتها.

وقال عبدالله سري في مقطع مصور نشره عبر حسابه في إنستغرام: ”اليوم بتكلم عن موضوع هند القحطاني، والسبب اللي خلاها تفكر تتزوج (عربي) وما تتزوج (أمريكي) ، مع أنها دايماً كانت تقول أنا ما حتزوج غير أمريكي“.

وأضاف: ”السبب من خلال خبرتي أني عشت في أمريكا، أن أغلب الأمريكان لا يفضل السيدة التي تكون ”سنجل مام“ وهي السيدة التي لديها أطفال، ومن يوم يتعرف على واحدة حتى لو حلوة يفضل أن تكون ”سنجل“ وليست ”سنجل مام“.

وختم الإعلامي السعودي حديثه قائلاً: ”لهذا السبت أعتقد أن هند القحطاني قالت أحسن حل أن أتزوج عربيا، وأنا حبيت أوضح سبب تغييرها لفكرة الزواج من عربي“.

وانهالت التعليقات على فيديو عبدالله سري حيث عارض كثيرون ما طرحه قائلين إن المشهورة السعودية قد تكون غيرت رأيها لأسباب أخرى منها أنها تريد الزواج من عربي فعلاً عن قناعة وليس بسبب ما طرحه، فيما سخر آخرون من طرح سري معتبرين أن موضوع الزواج حرية شخصية.

https://www.instagram.com/p/CP0lkmBD4Pq/

وكانت هند القحطاني قد وضعت عدة شروط للقبول بالزواج من شخص سعودي الجنسية، وذلك في معرض ردها على سؤال من أحد المتابعين.

وقالت إنها ستقبل بعريس سعودي في حال كان رجلا يحترم قراراتها واختياراتها ولا يتدخل فيها.

وقالت: ”زي بالضبط احنا يا النساء ما نتدخل في لبسكم وتصرفاتكم وطلعاتكم وسفرياتكم، يكون بالضبط ما يتدخل في لبسي ولا سفراتي ولا قراراتي ولا اختياراتي“.

وأشارت القحطاني في حديثها إلى مبدأ ”المعاملة بالمثل“، ومضت قائلة: ”إذا كان كده يلا وأهلا به“.