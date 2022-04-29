انتقادات لعبدالله سري بعد مطالبته بمنح هند القحطاني لقب "الأم المثالية"

تعرض الإعلامي السعودي عبدالله سري لانتقادات بعد مطالبته بمنح مواطنته مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي هند القحطاني لقب ”الأم المثالية“؛ بسبب تربيتها ”الراقية“ لأبنائها، على حد قوله.

وتداولت حسابات مهتمة بأخبار المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الإعلامي السعودي، ما عرضه لانتقاد الجمهور؛ لأن هند القحطاني دائمًا ما تثير الجدل بتصوير بناتها بملابس توصف بـ ”الجريئة“.

وانتقد الجمهور في تعليقاته تصريحات سري، حيث قال أحدهم إن ”الأمهات الفاضلات والمثاليات لا أنت ولا غيرك درى عنهم متعففات ومحتشمات في بيوتهن“.

وعلق آخر ”الأم المثالية تصورهم من الخلف مع الموسيقى اسكت بس“.

وقال الإعلامي السعودي: ”أطالب بمنح هند القحطاني لقب الأم المثالية لعدة أسباب، أولها التربية الراقية، الجميع مؤدب وراقي في الفكر“.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا فيديو لأحد الأشخاص يوجه خلاله رسالة إلى معاذ، ابن هند القحطاني، مما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في الفيديو الذي نشره هذا الشخص (مجهول الهوية)، والموجه لمعاذ: ”يا معاذ أنت رجل الآن، كيف تقبل إن أمك تطلع شبه عارية وترقص وتتراقص أمام شاشة الجوال وملايين الناس تتفرج عليها؟ كيف تقبل لخواتك إن أمك تصور أجزاء من جسدهم“.

وأضاف: ”يا معاذ لما تكبر انت وش يقولون أولادك؟ والله جدتنا كانت تتعرى وترقص وتصور خالاتي؟ الناس اللي حتروح تتقدم لهم بكره يا معاذ وانت بتتزوج وش تقول لهم أنا أمي فلانة اللي تتعرى؟“.

وتابع: ”معاذ انت لسه شاب صغير، وليك مستقبل قدام كبير، لازم تقول أنا رجل، أنا لا أقبل أن تتعرى أمي، أو تصور أخواتي“.

وواصل: ”يا معاذ أنت رجل ابن رجال، ومن عائلة عريقة وأصيلة، كلهم رجال، كفاية ما مضى يا معاذ، ولا تجعل أمك تتمادى، والله لو أحد كتبلك كلمة غير طيبة عن أمك، لتتمنى أن تنشق الأرض وتبلعك ولا تسمع هذه الكلمة، ولكن هذه الحقيقة يا معاذ، إلى متى سترضى أن تظل أمك هكذا“.

وأكمل: ”هذا لا يرضي الله ورسوله، ولا تضحك عليك بالمال الذي تخدونه، لا تنشغل بالمال يا معاذ، خصوصا من كان أساسه قوي، فأنت معاذ ولد قحطان“.

وختم رسالته قائلا: ”رسالتي الأخيرة لك يا معاذ، أخواتك أمانه في رقبتك“.

وعلقت هند القحطاني على الفيديو قائلة: ”أطالب السلطات المختصة باتخاذ اللازم بحق هذا الشخص المجرم، المحرض على ارتكاب جريمة، المتدخل بشؤوننا العائلية، المنصب نفسه وصي علينا، البيدو فيلي صاحب التفكير الجنسي تجاه أجساد طفلاتي“.