الشركة المنتجة لمسلسل "بطلوع الروح" تكشف أسباب تأخير عرض الحلقات الأخيرة

أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل ”بطلوع الروح“ بيانا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، اعتذرت خلاله للجمهور تأجيلها عرض الحلقات الأخيرة من المسلسل، بسبب أزمات وعقبات تعرض لها فريق عمل المسلسل.

وتفاجأ الجمهور بعدم عرض حلقة أمس من مسلسل ”بطلوع الروح“، عبر منصة شاهد vip، مما جعل الجمهور يتساءل عن سبب عدم العرض، أهو أزمة أم أن فريق العمل لم ينته من تصوير الحلقات الأخيرة من المسلسل.

وأوضحت شركة ”الصباح إخوان“ المنتجة للمسلسل سبب عدم العرض في بيان صحفي نشر عبر الحساب الرسمي للشركة على ”تويتر“، جاء فيه: ”نعتذر من الجمهور العربي على تأجيل عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل بطلوع الروح، على منصة شاهد vip نظرا لظروف صعبة وعقبات عديدة واجهت فريق العمل في التصوير“.

وأضافت الشركة المنتجة في بيانها: ”وللحفاظ على جودة العمل الفنية، تفيد الشركة أن الحلقة الأخيرة ستكون متوفرة على منصة شاهد vip بموعد متأخر عن المعتاد، متمنين لكم مشاهدة ممتعة“.

ولم تكشف الشركة عن طبيعة الظروف الصعبة والعقبات التي أشارت إليها في بيانها والتي تسببت في تأجيل عرض الحلقات الأخيرة من العمل.

وكانت شركة إخوان الصباح للإنتاج الفني أعلنت أول أمس، عن عودة المحاسب صادق رولي، الذي تم اختطافه أثناء تصوير بعض مشاهد مسلسل ”بطلوع الروح“ في منطقة بعلبك بلبنان.

وتمكنت القوات الأمنية بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وشعبة المعلومات ومخابرات الجيش من تحرير صادق رولي المدير المالي لشركة إخوان الصباح منذ أكثر من 20 عاما، والذي اختطف من قبل مسلحين قبل أسبوع، وذلك أثناء تصوير مشاهد من المسلسل بلبنان.

وكانت الأنباء تتحدث عن تعرض الفنان المصري أحمد السعدني للخطف، ليتبين أن من تعرض للخطف هو أحد الموظفين بالشركة المنتجة للعمل.

وجاء خبر اختطاف المحاسب بالتزامن مع عرض الحلقة الأولى من المسلسل الذي أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور طرح ”البوسترات“ الدعائية له، ووجهت له اتهامات بالإساءة إلى الدين الإسلامي.

والمسلسل الذي تدور أحداثه في 15 حلقة من بطولة إلهام شاهين، ومنة شلبي، ومحمد حاتم، وأحمد السعدني، ودياموند بو عبود، وعادل كرم، وآخرين، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.