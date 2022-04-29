منصور الفيلي: الدراما الخليجية تقدم قوالب تقليدية وتعالج قضايا ثابتة

قال الفنان الإماراتي منصور الفيلي، إن ”الدراما الخليجية تقدم قوالب تقليدية وتعالج قضايا ثابتة“، موضحا أن ”القنوات التلفزيونية لا تقوم بتسويق أعمال المنتجين بالشكل المناسب“، وفقاً لقوله.

وأضاف الفيلي، لـ“إرم نيوز“: ”ثمة إشكالية متعلقة بالثقافة السينمائية في منطقتنا، فإذا تحولت الدراما إلى صناعة وبزنس، فهذا يعني أننا سنحصد عوائد هذا التحول مادياً ومعنوياً، بالنظر إلى أن السينما والدراما تحمل ثقافات الشعوب وتنقلها وتعمل على تعزيز التواصل والحوار بين الحضارات والدول“.

وتابع الفيلي: ”الأجيال الصغيرة يفضّلون السينما على الدراما، لأنهم يحبون أجواء السينما، كما أن الدراما حالياً أصبحت تفتقر إلى النصوص الجيدة، ومشكلتنا أن الناس لم تعد تقرأ.. أمة اقرأ أصبحت لا تقرأ، ومَن لا يقرأ لا يكتب“.

وأوضح الفيلي أن ”هذه الأزمة موجودة في صناعة السينما بشكل عام في العالم؛ مثل هوليوود وبوليوود، التي تعاني مثلاً من إنتاج أعمال سينمائية قديمة يعيدونها بشكل جديد، وفي هوليوود أصبح التركيز على الآكشن والتفجيرات والجرائم والقتل، الأمر الذي يعني تشتيت فكر المتلقي“.

ونوه الفيلي إلى أنه ”في مصر مثلاً يسود جو من الحرية والتنوع في طرح الأعمال والقضايا الاجتماعية، إنما في الخليج نعاني في تقديم نفس القوالب الدرامية في مواضيع الزواج والطلاق والخيانة والميراث وغيرها“.

وأشاد الفيلي بأفلام إماراتية مثل ”الكمين“، و“خورفكان“، معتبرا إياها ”من الأعمال الوطنية ذات الأثر، ونحتاج إلى هذه النوعية من الأعمال التي تؤثر على المشاهد، وفي نفس الوقت توثق حدثا مهما ضمن تاريخ الإمارات، ونعمل دائما دراما لكن السينما نحتاجها أكثر“.

وقال الفيلي، إن ”الأعمال الإماراتية ذات جودة عالية، فإن أول عمل خليجي وضع على موقع العروض التلفزيونية عبر الإنترنت ”نتفليكس“ كان المسلسل الإماراتي (قلب العدالة)، الذي شرفت بالعمل به، كما أصبح (ترند) على الموقع نفسه، ورغم أنه إنتاج إماراتي إلا أن نتفليكس صنفته ضمن أعمالها الأصلية، وتمت ترجمته ودبلجته إلى 22 لغة“.

وختم الفنان الإماراتي منصور الفيلي، حواره مع ”إرم نيوز“، بالقول: ”منذ أكثر من 10 أعوام وأنا أطالب من المختصين أن يضعوا ترجمة على الأعمال الدرامية والسينمائية التي تبث داخل دولة الإمارات، فكل جنسيات العالم هنا“.

وتدور أحداث العمل الدرامي، ”قلب العدالة“ حول فتاة صغيرة درست القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، لتعود إلى بلدها الإمارات وتعمل مع والدها الذي يريدها أن تعمل شركة كبيرة، لكنها ترفض لإثبات نفسها في مهنة المحاماة.

ويعتبر منصور الفيلي واحداً من أبرز الفنانين الإماراتيين، كما قدم مجموعة من الأعمال الإذاعية والمسلسلات والأفلام السينمائية والمسرحيات، ومن أبرز أعماله السينمائية ”موت بطيء“، و“أحلام بالأرز“، و“وضوء دامس“، و“حب ملكي“، و“ماذا لو؟“، و“The line of freedom“، و“مطر بلا سحاب“، و“عاشق عموري“، و“شباب شياب“، و“الكمين“..

وقدم منصور الفيلي أيضا العديد من الأعمال التلفزيونية، ومنها ”هموم صحية“، و“البيوت أسرار“، والمسلسل الباكستاني دوسرا آسمان (السماء الأخرى)، و“دروب المطايا“، و“بحر الليل“، و“الشهد المر“، و“عازفة الكمان“.