أحمد السعدني: تعرفت على "داعشي" لتحضير "بطلوع الروح"

كشف الفنان المصري أحمد السعدني كواليس تحضيره لمسلسل ”بطلوع الروح“ الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، مشيرًا إلى أنه جلس مع شخص من الدواعش قبل بداية التصوير للتعرف على التنظيم.

وقال السعدني، في مداخلة هاتفية مع برنامج ”كواليس“ الذي تقدمه لينا الطهطاوي، عبر إذاعة ”نجوم fm“ المصرية: لم أتردد لحظة لقبول هذا العمل، هو شرف لي، أنا لم أكن أعرف أي شيء عن عالم ”داعش“.

وتابع: ”في أول مقابلة للعمل جلست مع شخص يدعى علاء هو من أهل الرقة، وشخص آخر كان من الدواعش واستفدت منهما كثيرا، سواء بالمادة المصورة أو المكتوبة وكواليس الحياة، وكانا معنا طوال الوقت في التصوير“.

وأضاف السعدني: ”أنا من عشاق فن المخرجة كاملة أبو ذكري، وعرضت عليّ الدور وأنا أصور مسلسل ”منورة بأهلها“ مع المخرج العظيم يسري نصر الله، أرسلت لي رسالة تطلبني في مسلسل، وقبلت حتى قبل قراءة السيناريو“.

وعن الأماكن التي نفذوا فيها التصوير، قال: ”أستاذة كاملة أبو ذكري، اختارت أماكن رائعة، نحن نصور في لبنان طوال الوقت وهناك أماكن لا يعرفها اللبنانيون أنفسهم ممن يعملون معنا في التصوير“.

وواصل السعدني، حديثه عن كواليس المسلسل قائلا: ”هناك مشاهد أخشاها قبل التصوير وأحاول الاستعداد لها منها هذا المشهد، وأريد أن أشكر هاجر السراج التي تجسد دور ”لينا“ زوجتي في المسلسل، هذه أول مرة تمثل فيها وقدمت المشهد بشكل رائع مع توجيهات الأستاذة كاملة أبو ذكري“.

وكشف السعدني أن الهجوم على المسلسل جاء من خلال لجان إلكترونية، وكان متوقعا قبل التصوير.

وأكد: ”مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، مكونة من لجان وموجه بشكل كبير، وما حدث كان حربا واضحة لا يوجد عمل يتم مهاجمته من صورة وبعدما عرض المسلسل ومن أول مشهد فرض نفسه بجودته“.

والمسلسل الذي تدور أحداثه في 15 حلقة من بطولة إلهام شاهين ومنة شلبي ومحمد حاتم وأحمد السعدني ودياموند بو عبود وعادل كرم، وآخرين، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.