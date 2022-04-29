الفنانة المصرية شيرين: لهذا السبب ابتعدت عن التمثيل ‎(فيديو)

كشفت الفنانة المصرية ”شيرين“، سر غيابها الكبير عن الفن في الآونة الأخيرة، موضحة أنها تدقق في اختيار الأعمال؛ كي تفتخر بها ابنتها وحفيدتاها.

وأضافت الفنانة شيرين خلال استضافتها وابنتها ميريت ببرنامج ”ليالي رمضان“ الذي يعرض عبر شاشة ”إم بي سي“: ”كنت في الماضي أدقق في الأعمال التي تعرض علي، وأجلس مع صناعها، وأتناقش معهم وأكون حريصة على ألا أقدم عملا يسيء لي ولابنتي وحفيدتيّ“.

وأضافت: ”الآن أصبحت أكثر صعوبة في معايير اختياري، فإن كنت في السابق حريصة على أن أقدم عملا تفتخر به ابنتي، فالآن زاد حفيدتيّ، ولن أقدم عملا تستحي منه ابنتي أو حفيدتاي“.

وأشارت شيرين إلى أن ”المنتجين يعرضون عليها أعمالا كثيرة، ولكن يعرضون قبل وقت التصوير بأيام قليلة فلا تستطيع دراسة السيناريو بشكل جيد؛ لذلك تقوم بالاعتذار عنه“.

ولفتت إلى أن ”ابنتها ميرين أصبحت تقوم بدور الوسيط بينها وبين المنتجين لتقريب وجهات النظر“.

وكشفت الفنانة المصرية كواليس مسرحية ”المتزوجون“ التي قدمتها مع الفنانين الراحلين سمير غانم وجورج سيدهم.

وقالت: ”في البداية كنت معجبة بالمسرحية للغاية عندما كانت تلعب البطولة النجمة هويدا ابنة الفنانة الراحلة صباح، ولكنني فوجئت بعد فترة بأن جورج سيدهم يتواصل معي بشأن انضمامي ولعب البطولة بدلًا من هويدا“.

وروت الفنانة شيرين واقعة حدثت في كواليس المسرحية الشهيرة، مبينة أن ”المخرج وقتها طلب مني في البداية أن أقوم بتمثيل مشهد في الفصل الثالث، بعد أن أتغير وأصبح فتاة شعبية، بعد أن كنت أرستقراطية“.

وتابعت: ”شعرت في ذلك الوقت بأنه لا يوجد اهتمام بي وبدوري، خاصة وأن دورها الأكبر والأهم كان في الفصول الأولى“.

وأردفت: ”هذا الموقف كان بمثابة كسر خاطر لي، لكن فيما بعد أكد لي مخرج العمل أنه اهتم بهذه المشاهد؛ لأنها هي التي ستظهر له مدى قدرة شيرين للعب الدور من عدمه“.

جدير بالذكر أن الفنانة المصرية شيرين، من الفنانات التي حققت شهرة واسعة من خلال مجموعة من الأعمال الفنية التي شاركت فيها مع كبار الفنانين، منها فيلم ”بخيت وعديلة“ بأجزائه الثلاثة مع الفنان عادل إمام.