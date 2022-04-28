من هي المذيعة المصرية هالة فهمي؟

أثارت أنباء اعتقال المذيعة في التلفزيون المصري (ماسبيرو) هالة فهمي، حالة من الجدل في مصر.

وقبل اعتقالها خرجت هالة فهمي في عدة مقاطع فيديو انتقدت فيها الوضع الداخلي والمعيشي في مصر، لتطال انتقاداتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى نشرها ”استمارة لسحب الثقة من الرئيس“ على حسابها في ”فيسبوك“.

فمن هي هالة فهمي التي أحدثت ضجة في مصر؟

انطلقت هالة فهمي في عملها بالتلفزيون المصري العام 1987 كمساعدة في القناة الثالثة، وفي العام 1991 ظهرت لأول مرة مذيعة في التلفزيون.

ومن أشهر البرامج التي قدمتها برنامج ”الضمير“ على القناة الثانية الأرضية، وبرنامج ”القاهرة اليوم“، وكذلك برامج الأطفال.

وتنتمي هالة فهمي لماسبيرو، كما أنها ناشطة في حركة 6 أبريل.

وفي نهاية فترة حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تم إيقاف هالة فهمي عن العمل بالتليفزيون، كما تم توقيف البرنامج الذي تقدمه، بسبب انتقادها لسياسة الرئيس، والتحدث عن الفساد داخل الدولة، وتم تحويلها للتحقيق الذي أسفر عن إيقافها لمدة 4 سنوات.

ومع ثورة 25 يناير 2011 المصرية، ارتفع اسم هالة فهمي عاليا، إذ كانت مؤيدة بشدة للثورة ومبادئها، ولاحقا انتقدت بشدة حكم الإخوان المسلمين، وتحديدا الرئيس السابق محمد مرسي، حيث قامت في إحدى حلقات برنامجها بتقديم كفنه على الهواء، في إشارة منها إلى أن حكمه سينتهي.

ومؤخرا انتقدت فهمي النظام المصري، وشاركت في احتجاجات عمال ماسبيرو، الذين خرجوا محتجين للمطالبة بحقوقهم، لتواجه لاحقا تضييقا على عملها الصحفي والإعلامي، خاصة مع خروجها في عدة مقاطع فيديو تنتقد صراحة الوضع في مصر.

ووصفت في مقطع فيديو، العيش داخل مصر بـ“خيانة عظمى“، مؤكدة أنها ”لا تقبل الحياة في مصر بهذه الطريقة المهينة والمذلة“، وفق تعبيرها.

وكانت زميلتها صفاء الكوربيجي قد انتقدت الوضع الحالي في مصر، لتتم مداهمة منزلها في يوم الخميس 20 أبريل، تزامنا مع مداهمة منزل هالة فهمي.

وبعد القبض على الكوربيجي، استمرت هالة فهمي بالتخفي، قبل أن تظهر في مقطع فيديو لتقول إنها ”مطاردة من قبل أشخاص بلباس مدني، وأن رجال الأمن لم يحركوا ساكنا رغم وقوفها أمام مركز شرطة“، وفق قولها.

ولم توضح هالة فهمي سبب مطاردة المجهولين لها، إلا أنها استغاثت في المقطع بالمعارض المصري، المقيم في أمريكا والحاصل على جنسيتها، محمود وهبة.

ووجهت رسالة إلى وهبة، لافتة إلى أنه ”يتم التضييق عليها ومطاردتها بتهمة تتعلق بالتخابر مع الخارج، وهي التهمة ذاتها التي وجهت للكوربيجي“، بحسب قولها.

وأمس الأربعاء، أمرت نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة بحبس المذيعة هالة فهمي 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامها بمشاركة جماعة ”إرهابية“ في تحقيق أغراضها، وذلك بعد جلسة تحقيق مطولة.