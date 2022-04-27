خالد الفراج يقلد النجم الهندي شاروخان في "ستوديو 22"

جسد الفنان السعودي خالد الفراج أحد أبرز فناني بوليوود الفنان الهندي ”شاروخان“، وذلك ضمن تقمصه للعديد من الشخصيات الشهيرة في برنامجه الرمضاني “ستوديو 22”.

وظهر ”الفراج“ في البرنامج الذي يبث على فضائية ”إم بي سي“ وهو مرتديًا ملابس تشبه ملابس ”شاروخان“، وظهر بملامح مقاربة للفنان الهندي، وقد أحاط به جمع من المعجبين الذين عبروا له عن إعجابهم وحبهم في مشهد تمثيلي مماثل للواقع.

وظهر ”الفراج“ على المسرح وفي يده إحدى الجوائز التي حصل عليها، مثلما فعل ”شاروخان“ قبل أن ينتقل لأداء فقرة غنائية راقصة مع إحدى الفنانات على الطريقة الهندية.

وجسَّد ”الفراج“ شخصية الرئيس الأمريكي جو بايدن في حلقة سابقة، وحققت ملايين المشاهدات في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أقل من 24 ساعة على نشرها.

وأثارت حلقة تقليد ”بايدن“ ردود فعل عالمية واسعة، وتفاعلات أمريكية كبيرة، على الصعيدين السياسي والإعلامي شملت الكونغرس، ومختلف الدوائر السياسية في الولايات المتحدة.

وظهر الفنان ”الفراج“ بشخصية بايدن، متحدثًا باللغة الإنجليزية عن الأزمة الروسية الأوكرانية، لكنه يقع في عدة أخطاء، مثل ذكر اسم إسبانيا بدلًا من روسيا، ويغلبه النعاس تارةً أخرى، بينما تقوم ”كمالا“ بالتصحيح له، وتدارك المواقف المستمدة من أخطاء حقيقية شهيرة لرئيسها.

وفي حلقة مثيرة أخرى، جسد ”الفراج“ شخصية وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي في محاكاة لبرنامجين، الأول ”برلمان شعيب“ وهو البرنامج الذي تسببت تصريحات الوزير اللبناني فيه بالأزمة الشهيرة بين لبنان ودول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، والثاني برنامجه الشهير للمعلومات الثقافية ”من سيربح المليون“.

وعند سؤاله عن تصريحاته بشأن اليمن والحوثيين أجاب ”الفراج“ ساخرًا متقمصًا شخصية قرداحي: ”أنا لم أقل إن الحرب عبثية، بل قلت إن جماعة الحوثيين مساكين، ويستاهلون الضرب، وبهذه المناسبة تحياتنا للمملكة العربية السعودية، وللشعب السعودي“.