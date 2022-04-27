علاء مرسي معترفا: أحببت ميرفت أمين 25 عاما

اعترف الفنان المصري علاء مرسي لأول مرة بحبه لمواطنته الفنانة ميرفت أمين، مشيرا إلى أنه بقي يحبها في صمت لمدة 25 عاما، ولم يخبرها بذلك، ولم يلمح لها.

وأضاف علاء مرسي خلال استضافته ببرنامج ”العرافة“ المذاع عبر قناة المحور المصرية: ”أنا من مواليد برج السرطان وهو برج حالم يشتهر بالوقوع في الحب“.

وعن حبه لميرفت أمين، قال الفنان مرسي: ”عشت قصة حب في صمت لمدة 25 سنة مع نجمة كبيرة وكانت حلم عندي، هي ميرفت أمين، حب عجيب وكنت أنام وأصحى بيها، ومثلت معها مسلسلا واحدا لكن لم يجمعني بها أي مشهد، ولم أعترف لها بحبي رغم أننا أصدقاء وقريبين من بعض جدا“.

وأكد بأن هذه هي المرة الأولى التي يعترف بها بحبه، مُرجعا سبب إخفاء تلك المشاعر إلى عدم قدرته على التعبير لها خلال الجلوس معها أو رؤيتها.

وتابع: ”دي أول مرة تعرف، لأني لما أشوفها أو أقعد معاها مبعرفش أقول ولا جملة، ودي مش الحالة الوحيدة اللي حصلي فيها كده، حصل نفس الكلام مع الفنانة الراحلة سناء يونس“.

كما كشف علاء مرسي عن قصة حب (صامتة) مع الفنانة الراحلة سناء يونس موضحا أن ”نفس الحالة عشتها مع سناء يونس، عشقت هذه السيدة جدا، لدرجة إنها كانت في ظهري يوم فرحي، وكنت أنظر لها والعروسة بجانبي“.

ورأى علاء مرسي في لقائه أنه ”أحد عظماء التمثيل في الوطن العربي وفي المهنة ككل“، مضيفا: ”لست مغرورا، ولكن أنا من أعظم الممثلين في مصر والوطن العربي في هذه المهنة، وربنا منحني موهبة كبيرة جدا، وأعرف حجمها جيدا، أنا أحد العظماء في التمثيل، ولكنني غبي وجاهل إداريا“.

وتطرق في حديثه إلى الفنان محمد سعد قائلا: ”محمد سعد عظيم في المجال، وكذلك كريم عبد العزيز، وهناك جمهور كبير يدعمه، ولكن مفيش حد عليه إجماع بإنه كويس، على حد تعبيره“.

وأشار علاء مرسي إلى أن محمد هنيدي كان سببا في ضياع حلم عمره، حيث قال: ”اتفقت في وقت سابق على بطولة أحد الأفلام، ولكنني فوجئت بعد ذلك باستبعادي منه، والاستعانة بالفنان محمد هنيدي بدلا مني“.

وتابع: ”الفيلم كان حلم عمري بالنسبة لي، ولكني فوجئت بعرضه على محمد هنيدي؛ واستفزني ذلك كثيرا، ورحت الموقع وكسرت المكان، وقالوا عليا مجنون“.

وذكر أن محمد هنيدي لم يكن يعلم أن الفيلم أخذ منه، وحين علم ترك الفيلم، ولم يتم تنفيذه حتى الآن.