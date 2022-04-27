بعد شائعة وفاتها.. تداول رسالة صوتية منسوبة لأميرة الناصر من داخل السجن

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مؤخراً رسالة صوتية منسوبة للمشهورة أميرة الناصر، أرسلتها من داخل سجنها الذي تقبع فيه، كاشفة عن أمنيتها التي ترغب في تحقيقها.

وقالت أميرة الناصر إنها تسامح كل إنسان أخطأ في حقها، متمنية الاجتماع بأولادها في العيد، مؤكدة أن ”قلبها يتقطع على ابنتها“، على حد تعبيرها.

يأتي ذلك في وقت انتشرت فيه بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعة بشأن وفاة أميرة الناصر، ما جعل اسمها يتردد بكثرة وسط تكهنات حول حقيقة وفاتها.

ويسمع في التسجيل الصوتي المنسوب لأميرة الناصر: ”طبعا يا حبايبي في هذا الشهر الفضيل انا مسامحة كل انسان اخطأ في حقي واخطأ فيني وتكلم فيني وقال شيء ليس فيني او كان فيني.. انا مسامحة الجميع“.

وأضافت: “حسبي الله ونعم الوكيل في الانسان اللي كان هو السبب وراء دخولي هذا المكان.. هذا الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل فيه، لأنه هو مؤمتن.. الحمدلله على الابتلاء إلي أجاني“.

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وتابعت: ”اتمنى من الجميع الدعاء لي اني اجتمع مع اولادي في العيد.. لأنه تقطع قلبي على بنتي وهي تبكي تقول يا ماما هذا اول عيد نعيده بدونك واول رمضان نكون بدونك، والحمدلله الانسان مبتلى وما أنا فيه أنا وزوجي وعيالي ابتلاء من الله والانبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا مبتلين“، على حد قولها.

وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض على المشهورة السعودية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي 2021، بعد إعلان ابنها عن ذلك عبر مقطع فيديو بثه.

وخرج مشعل الخالدي زوج أميرة كذلك في مقطع مصور باكياً للكشف عن إلقاء القبض على زوجته، ما أثار ردود فعل واسعة حينها، متهماً المشهورة رهف القحطاني بأنها السبب وراء سجن زوجته.

جاء ذلك بعد أن كشف المحامي بكر فلاح، في لقاء تلفزيوني، تفاصيل قانونية عن أميرة الناصر وحول إقامتها بطريقة غير شرعية في البلاد.

وأعلن المحامي آنذاك أن اسمها الحقيقي خديجة الداعور، وأنها سورية الجنسية، وأن 99% من المعلومات المنتشرة عنها غير حقيقية.

ووجهت رهف القحطاني اتهامات لأميرة الناصر قالت فيها إنها مستعدة لدفع شيك بمليون ريال في حال أثبتت الناصر أن ابنتها الصغيرة رهف مسجلة رسميا.