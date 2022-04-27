بعد تهديدها بـ"قص لسانه".. "أبو جركل" يقاضي فجر السعيد

أعلن مشهور ”تيك توك“ السعودي ”أبو جركل“، اتخاذه إجراءات قانونية ضد الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على خلفية هجومها عليه ووصفه بالكاذب ببرنامجها ”غبقة فجر“.

وكانت الإعلامية السعيد قد أعلنت الثلاثاء، مقاضاة ”أبو جركل“، بتهمة ”السب والقذف بالأعراض“، بسبب فيديو هاجمها الأخير فيه.

وأكدت أنها ”تقدمت بدعوى قضائية في المملكة العربية السعودية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضده“.

من جهته، أعلن المدون السعودي في فيديو نشره عبر حسابه على ”تيك توك“ أنه رفع قضية ضد السعيد في بلدها الكويت.

وتعود تفاصيل الأزمة بينهما، حينما هاجمت فجر السعيد، ”أبو جركل“ خلال حلقتها مع الفنانة شمس الكويتية ببرنامجها ”غبقة فجر“ يوم الإثنين، ووصفته بـ“الكاذب“.

وأشارت الإعلامية الكويتية في برنامجها إلى أنها ”لا ترى في محتواه خفة ظل وإنما غثاثة ولا تحتمله“.

ليخرج ”أبو جركل“ في فيديو رد خلاله على فجر السعيد بأسلوب شديد اللهجة، حيث قال: ”لا يا فجر السعيد تكفي حبيني.. تحبيني ما تحبيني.. الحمد لله إنك ما تحبيني.. بوية مسترجلة أصلاً شعر مالت شعر، أول مرة أشوف بوية عجوز“.

ولم تصمت فجر السعيد على هجوم ”أبو جركل“، بل خرجت في فيديو أشارت خلاله إلى أنه ”تعدى بكلام قذر عليها وهذا مستواه“، على حسب قولها.

وأضافت أنه ”غاضب ويقول إنني أسب البدو“، متابعة: ”يقول إني أسب البدو، يا خوي البدو اللي أعرفهم لا يسبون الحريم في العشر الأواخر من رمضان“.

ومضت قائلة: ”إذا أنت أهلك علموك تسب أخلاق الحريم في العشر الأواخر من رمضان، أنا البدو اللي أعرفهم ما يعرفون ها السوالف، وما يعرفون هالأشياء الغلط“.

وتابعت محذرة ”أبو جركل“: ”بما أننا في العشر الأواخر من رمضان، إن جبت سيرتي تاني يالهرش هذا ينقص (مشيرة إلى لسانه)، لأن أنا عندي 3 خصال حميدة معروفة، لا أخاف ولا استحي وبايعتها“.

ليقرر ”أبو جركل“ مقاضاتها كأجراء معادل للإجراء الذي اتخذته.

وكثيرا ما تثير الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها وخلافاتها مع آخرين، كان آخر ذلك تبادلها الشتائم مع زميلتها الإعلامية السعودية منيرة المشخص، بسبب هجوم الأخيرة عليها بعد ظهورها في صورة مع الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر.