محمد محيي يكشف سبب عزوفه عن الزواج

قال الفنان المصري محمد محيي إن سبب عزوفه عن الزواج حتى الآن، هو عدم تسرعه في الاختيار، وحرصه الشديد على التأني في اختيار شريكة العمر.

ورد الفنان محيي، مازحا خلال برنامج ”كلام الناس“ المذاع على فضائية ”mbc مصر“، على سؤال مقدمة البرنامج الإعلامية المصرية ياسمين عز، حول سبب تأخر الزواج، قائلا إنه ”ما زال يكون نفسه“.

وأضاف الفنان المصري أن تجربة الزواج تحتاج لوقت كاف للاختيار.

وتابع: ”الواحد لما بيكبر بيحتاج وقت أكتر، لأن خوفه من التجربة يزداد“.

وخلال اللقاء كشف محمد محيي أنه استلهم عدة أغان له في مسيرته من تجاربه العاطفية السابقة، وأشار إلى أن أحد الألبومات الغنائية له باسم ”صورة ودمعة“ كانت منه عدة أغنيات تتحدث عن حياته الشخصية، إثر مروره بتجربة عاطفية وتأثره عقب فشل تلك التجربة“.

وقال إنه في ”هذه الفترة كان بعيدا عن الوسط الغنائي وأصدقائه، ثم تخلت عنه الفتاة التي ربطته بها علاقة عاطفية، ما زاده إحساسا فوق إحساسه وغنى أغنيات تتحدث عن حياته الشخصية“.

وخلال الحوار تطرق الحديث مع الفنان محيي، حول مطربين في الوسط الغنائي المصري كانت بدايتهم الفنية على يديه، من بينهم الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي جمعتها أول أغنية لها مع الفنان محيي، في ”دويتو“ غنائي مشترك باسم ”بحبك“.

وقال المطرب المصري: ”كنت بشوف في شيرين عبد الوهاب، هي ومطربين تانيين أنهم هيبقوا نجوم لأنهم شخصيات فنية بدأت متميزة، وبكون سعيد جدا لما بشوفها بتنجح لأن نجاح شيرين عبد الوهاب نجاح أيضا لي“.

وقدم محيي العديد من المواهب الغنائية والموسيقية الأخرى من خلال أعماله التي شاركوه فيها، وهم عصام كاريكا، محمد طلعت، مصطفى كامل، وعبد العزيز عمار، كما قدم الفنان محيي، في عام 1992 ”دويتو غنائيا“ مع حنان ماضي، في مسرحية ”طائر الحب الجميل“.

ومحمد محيي، مطرب مصري ولد في حزيران/يونيو عام 1970، في حي ”شبرا“ الشهير، وبدأ مشواره الغنائي عام 1990، وقدم العديد من الأغاني والألبومات الغنائية، واشتهر بالأغاني ذات الطابع الحزين، حتى أصبح من أشهر المطربين على الساحة الغنائية في مصر.