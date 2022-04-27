نيللي مقدسي تكشف تفاصيل خلافها مع إليسا

كشفت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، تفاصيل خلافها مع مواطنتها الفنانة إليسا، ووصفها لها بإحدى اللقاءات التلفزيونية السابقة بأنها “متعجرفة”.

وقالت نيللي مقدسي خلال حوارها مع برنامج الإعلامية المصرية بسمة وهبة عبر برنامج ”العرافة“ على قناة “المحور” المصرية، إن سبب الخلاف يرجع لموقف جمعهما معا في وقت سابق عندما قابلت إليسا بالصدفة داخل المطار ورفضت الأخيرة السلام عليها وتعمدت التقليل من شأنها، على حد قولها.

وأوضحت مقدسي، أن إليسا حينها “تعمدت عدم مصافحتها برغم عدم وجود أي خلافات بينهما في ذلك الوقت بل جعلت مدير أعمالها يقف أمامها حتى لا تتمكن من السلام عليها برغم رؤيتهما لبعض”.

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أن الموقف أزعجها ما دفعها لوصفها في إحدى اللقاءات التلفزيونية التي أعقبت ذلك الموقف بـ“المتعجرفة“، نتيجة التصرف التي رأت أنه غير مبرر.

وقالت نيللي: “أنا فنانة وهي فنانة، أنا ما اتربيت كده، احنا تربينا في بيتنا تربينا على إننا نقول مرحبا، التحية والسلام يكونون لله وما فعلته كان هدفه التقليل من شأني”.

وأكدت نيللي مقدسي بأنها لم تسمح لأحد التقليل من شأنها مهما كان حجم هذه الشخصية، وقالت: ”أنا مش بدوس لحد على طرف، لكن اللي يدوس لي على طرف أرد الصاع صاعين، ولو قابلت إليسا صدفة سأرد لها نفس الموقف وهطلب من مدير أعمالي يقف قدامها حتى لا تسلم علي“.

وتابعت: “علو المكانة لا يقاس بالشهرة ولا بالفن الجيد، لكن يقاس بالأخلاق، ولا أحب أن يقلل شخص من شأن الآخرين فأنا فنانة وإليسا مثلي فنانة، لكن الفرق أني اتربيت في بيتنا على إننا نقول مرحبا، فالتحية تكون لله”.

وخلال الحوار رفضت نيللي مقارنتها بـ إليسا، بعد توجيه مقدمة البرنامج لها سؤالا حول ضعف عدد مشتركي قناتها على “يوتيوب” مقارنةً بإليسا، متهمة بعض الفنانين والمشاهير الذين لم تسمهم بأنهم يشترون متابعين من خبراء “السوشيال ميديا” لتزويد قنواتهم على اليوتيوب وكذلك حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبررت مقدسي”قلة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك قناة اليوتيوب الخاصة بأن جميع تلك الحسابات جديدة في عالم “السوشيال ميديا” وبالتالي مازالت تحتاج للوقت لتصل لجمهورها.

واختتمت بأنه لم تقس نجوميتها ونجاحها بعدد المتابعين، معتبرة أنها راضية بكل ما قدمته ولديها تطلع لتقديم المزيد خلال مسيرتها.

ونيللي مقدسي مغنية لبنانية ولدت في بيروت عام 1980، وكذلك كاتبة أغان ومنتجة وعارضة أزياء، وقدمت العديد من الألبومات الغنائية وكذلك الأغاني المفردة، كما شاركت في العديد من البرامج والمهرجانات داخل وخارج لبنان، وغنت أغاني الفلكلور.