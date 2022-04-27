تحرير المحاسب المختطف من فريق عمل "بطلوع الروح"

أعلنت شركة إخوان الصباح للإنتاج الفني عن عودة المحاسب صادق رولي، الذي تم اختطافه أثناء تصوير بعض مشاهد مسلسل ”بطلوع الروح“ بمنطقة بعلبك بلبنان.

وتمكنت القوات الأمنية بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وشعبة المعلومات ومخابرات الجيش من تحرير صادق رولي المدير المالي لشركة إخوان الصباح منذ أكثر من 20 عاما، والذي اختطف من قبل مسلحين قبل أسبوع، وذلك أثناء تصوير مشاهد من المسلسل بلبنان.

وكانت الأنباء تتحدث عن تعرض الفنان المصري أحمد السعدني للخطف، ليتبين أن من تعرض للخطف هو أحد الموظفين بالشركة المنتجة للعمل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الأولى من المسلسل الذي أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور طرح ”البوسترات“ الدعائية له، ووجهت له اتهامات بالإساءة إلى الدين الإسلامي.

وأصدرت شركة ”صباح إخوان“ المنتجة للمسلسل آنذاك بيانا رسميا نشرته على تويتر، نفت فيه خطف السعدني، قائلة: ”بعد تداول أنباء بخطف الممثل المصري أحمد السعدني، عند مفرق بلدة طيبة، تؤكد شركة الصباح إخوان أن السعدني بألف خير والخبر عار من الصحة، إذ إن فريق العمل انتهى اليوم من تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل بطلوع الروح الرمضاني“.

وأكدت الشركة في بيانها ”أن المخطوف هو موظف يعمل لدى شركة الصباح، وأن المنتج صادق الصباح يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية“.

وطالب السيناريست المصري محمد هشام عبية مؤلف مسلسل ”بطلوع الروح“ مؤخرا السلطات اللبنانية والمصرية بالتدخل للإفراج عن المختطف.

وقال عبية، في منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع ”فيسبوك“: ”رغم ردود الفعل الداعمة والحفاوة التي نقدرها جميعا لمسلسل بطلوع الروح، إلا أن فرحة كل العاملين في المسلسل لا تزال منقوصة بسبب الواقعة المؤلمة التي تعرض لها زميلنا صادق رولي، المدير المالي بشركة سيدرز أرت الصباح إخوان، المنتجة للعمل، بعد أن تعرض للاختطاف على يد مسلحين، عقب نهاية يوم تصوير في منطقة بعلبك في لبنان قبل أيام“.

وأضاف: ”نأمل جميعا أن تتدخل الجهات المعنية في لبنان ومصر من أجل عودة الأستاذ صادق، آمنا سالما إلى أسرته“.

ومسلسل“بطلوع الروح“، 15 حلقة، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.